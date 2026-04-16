В коктейльных платьях и на каблуках: 12-летние дочери Камалии совершили редкий выход на красную дорожку. Фото

Дочери певицы Камалии – двойняшки Арабелла и Мирабелла – появились на красной дорожке национальной музыкальной премии YUNA вместе с родителями. 12-летние девочки редко посещают публичные мероприятия, поэтому их выход стал заметным событием.

На мероприятии семья позировала в полном составе: слева стоял бывший муж Камалии, миллиардер и соучредитель премии YUNA Мохаммад Захур, справа – сама певица, а между ними – их дочери. Видео с красной дорожки опубликовали в Telegram "Что ты знаешь о Бобуле".

Для красной дорожки Мирабелла выбрала блестящее серебристое коктейльное платье без рукавов, которое подчеркивало ее сдержанный стиль. Образ она дополнила босоножками на каблуках в тон и небольшим клатчем со стразами. Волосы девушка оставила распущенными, а макияж был легким и почти незаметным.

Арабелла, в свою очередь, появилась в черном коротком платье с мелким блестящим декором и корсетным верхом. Она выбрала классические черные туфли на каблуке, а также минималистичные украшения. Ее образ выглядел более сдержанным и взрослым, с акцентом на четкий силуэт.

Камалия для выхода выбрала эффектное черно-белое платье с глубоким декольте, белым шлейфом и высоким разрезом на ноге. Образ дополнили яркий макияж и длинные светлые волосы, уложенные ровными прядями. Мохаммад Захур появился в классическом черном смокинге с бабочкой и лакированными туфлями.

Известно, что дочери певицы учатся за границей, и расходы на их образование остаются значительными. По словам Камалии ранее, только обучение каждой из девушек обходится примерно в 50 тысяч евро в год, не учитывая расходов на проживание, одежду и ежедневные нужды. Артистка признавалась, что общие расходы могут значительно возрастать из-за дополнительных покупок.

При этом девушки имеют разное отношение к деньгам. Мирабелла, как рассказывала Камалия, склонна к импульсивным тратам и часто покупает лишние вещи, тогда как Арабелла более сдержанная и даже может делать замечания сестре из-за расточительности. Несмотря на это, в семье действует определенный контроль: Мохаммад Захур внимательно следит за расходами и может вмешаться, если считает их чрезмерными.

Как сообщал OBOZ.UA, Арабелла и Мирабелла имеют британское гражданство. По словам их отца, такое решение приняли из практических соображений, однако в будущем девушки смогут получить и украинские паспорта, ведь родились в Украине.

Камалия и Мохаммад Захур прожили в браке 20 лет и объявили о разводе в 2023 году. Несмотря на разрыв, они поддерживают контакт и периодически вместе появляются на публике.

