Экс-супруг Камалии объяснил, почему их 12-летние дочери не имеют украинского гражданства

Бывший муж певицы Камалии, пакистанский бизнесмен Мохаммад Захур, рассказал, что их дочери-двойняшки Арабелла и Мирабелла не имеют украинского гражданства. По словам предпринимателя, они с артисткой решили, что девочкам лучше оформить паспорта Великобритании, мол, так будет удобнее.

В то же время он подчеркнул: если в будущем Арабелла и Мирабелла захотят получить гражданство Украины, то смогут это сделать, ведь родились в нашей стране. Об этом бизнесмен рассказал в интервью Славе Демину.

"У них британское гражданство. Но они в любой момент могут получить украинское, они здесь родились. Мне кажется, британский паспорт более удобен, поэтому мы шли по этому пути", – отметил предприниматель.

Как отметил Мохаммад Захур, он и сам в 2007 году получил гражданство Великобритании. Бизнесмен никогда не хотел иметь украинский паспорт, хотя и прожил длительное время на территории нашей Родины.

"Мне кажется, пакистанское гражданство не одно из лучших. И потом к нему добавлять еще украинское, которое я считаю не самым популярным. Я пошел нормальным путем и получил, я так называю, паспорт "для удобства", – высказался экс-супруг артистки.

Что известно об отношениях Камалии и Мохаммада Захура

Исполнительница и бизнесмен познакомились в 2003 году. Камалия сразу же привлекла внимание Мохаммада Захура, поэтому он без лишних колебаний решил пригласить ее на свидание. После нескольких встреч предприниматель понял, что хочет построить серозные отношения с исполнительницей, поэтому уже через два месяца сделал ей предложение руки и сердца. В сентябре 2013-го Камалия родила от любимого двух дочерей.

Супруги находились в браке в течение 20 лет, однако в 2023-м шокировали фанатов информацией о том, что приняли решение развестись. Сначала артистка не раскрыла причину разрыва, однако со временем все же решилась расставить все точки над "і". Оказалось, что их любовь дала трещину из-за поведения дочери от первого брака Мохаммада Захура – Татьяны.

Как вспомнила Камалия, их знакомство состоялось в 2013 году, когда артистка была беременна двойней: "У нас постоянные были конфликты. Она никак не хотела общаться и мы никогда не встречались. Мы познакомились, когда я была на 8-м месяце беременности, и то ее попросили муж и папа, ведь у нее скоро родятся сестрички".

После начала полномасштабного вторжения Мохаммад Захур вывез всю семью в Лондон, где живет Татьяна, и надеялся, что таким образом сможет преодолеть напряжение в отношениях между женой и старшей дочерью. Однако между ними начали разгораться еще большие конфликты, немало которых были из-за войны. Дело в том, что мама Татьяны является россиянкой, поэтому плохо воспринимала все негативные слова Камалии в сторону граждан РФ.

"Когда я ожидала, что муж скажет: "Уважай мою жену, мать моих детей", а он этого не сделал. У меня и так психологическая нагрузка, и еще меня муж не поддержал, и я чувствовала себя одинокой и ненужной. Меня переключило просто. Ну и он мне сказал такую фразу, после которой я захотела развестись: "Что ты хочешь, я скорее с тобой расстанусь, чем Таню брошу", – поделилась артистка.

