В Киеве массово отменяют и переносят концерты из-за российских обстрелов: какие мероприятия не состоятся и новые даты

В Киеве массово отменяют и переносят концерты и фестивали на фоне сложной ситуации с безопасностью. Из-за регулярных воздушных тревог и российских обстрелов организаторы вынуждены корректировать планы: часть масштабных мероприятий переносят на осень или весну 2027 года, некоторые отменяют, а отдельные события вообще меняют локацию.

Видео дня

При этом организаторы называют разные причины изменений. Где-то прямо говорят о безопасности, а в других случаях ссылаются на технические обстоятельства или вообще не объясняют свои решения. OBOZ.UA собрал список концертов и культурных мероприятий, сроки проведения которых в Киеве изменились в последние дни.

POSITIFF

Концерт POSITIFF в Киеве должен был состояться 20 сентября, однако артист не выйдет на сцену в запланированную дату. Подробностей о том, что именно стало причиной проблем, в его команде не предоставили. Зрителям рекомендовали обращаться к оператору, через которого они покупали билеты, по вопросам возврата средств.

Сергей Жадан

Писатель и музыкант Сергей Жадан сообщил об отмене презентации своей новой книги, которая должна была состояться 20 сентября во Дворце "Украина". Причиной он назвал ситуацию с безопасностью в Киеве.

По словам Жадана, собрать несколько тысяч человек в одном помещении во время регулярных вечерних воздушных тревог сейчас означает создавать дополнительный риск. Организаторы не могут гарантировать безопасность всех присутствующих, поэтому от проведения масштабной встречи решили отказаться.

В то же время презентацию не отменяют окончательно. Ее планируют провести весной 2027 года, если ситуация позволит.

МELOVIN

Концерт МELOVIN, запланированный в Киеве на 10 сентября 2026 года, также отменили. На сайте организаторов пока просто указано, что мероприятие не состоится. Причину отмены публично не уточнили.

"Палиндром"

"Палиндром" должен был выступить в Киеве еще 3 сентября, однако из-за воздушных тревог, российских обстрелов и общей ситуации с безопасностью концерт пришлось перенести.

Новой датой стало 11 октября. Место проведения осталось прежним – клуб Atlas.

Pianoбой

Концерт Pianoбой в Киеве также перенесли из-за ситуации с безопасностью. Артист должен был выступить раньше, однако теперь встреча со зрителями состоится 23 октября.

При этом изменилось и место проведения. Вместо запланированной площадки концерт пройдет в клубе Atlas.

GOGOLFEST

Организаторы GOGOLFEST объявили об изменении формата фестиваля, который должен был состояться 16–20 сентября.

В связи с обстановкой безопасности и учащением воздушных тревог в Киеве крупные мероприятия и специальные проекты перенесены на весну 2027 года.

При этом сам фестиваль не отменяется. В сентябре останутся визуальная, кинематографическая и камерная программы, перформансы, показы выпускников и студентов школы School of Art x Craft, Land Art и акустическая музыкальная программа.

River Mall

Изменения коснулись и празднования 7-летия столичного ТРЦ River Mall. На 26 сентября планировался большой концерт с участием группы БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ и певицы KOLA. Однако из-за постоянных воздушных тревог и связанных с ними рисков для безопасности концерт решили перенести.

Когда именно состоится выступление, пока не сообщается.

Виталий Козловский

Виталий Козловский не выступит во Дворце "Украина" 26 сентября. Зрители начали получать уведомления об отмене концерта и автоматическом возврате средств за приобретенные билеты.

В команде артиста не уточнили причину такого решения. Его жена и менеджер Юлия Бакуменко подтвердила, что концерт на данный момент именно отменен, а не перенесен.

"Ближайшее из запланированных выступлений в Киеве состоится в Osocor. Однако это не перенос концерта во Дворце, а отдельное мероприятие", – пояснила она.

"Поколение"

Фестиваль "Поколение" перенесли с 4–6 сентября на 25–27 сентября. Организаторы объяснили это решение ситуацией с безопасностью в Киеве и отметили, что хотят провести мероприятие в более благоприятных условиях.

Young Blood Live

Мероприятие Young Blood Live, которое должно было состояться 6 сентября, перенесли без объявления новой даты.

"Ситуация с безопасностью в Киеве не позволяет нам провести шоукейс так, как мы его задумывали", – заявили организаторы.

Когда именно состоится мероприятие, они пообещали сообщить после окончательного согласования новой даты.

Мика Ньютон

Из-за переноса фестиваля "Поколение" изменилось и выступление Мики Ньютон. Певица должна была выйти на сцену 6 сентября, однако мероприятие не состоялось. Артистка сообщила, что уже находилась в Украине и с нетерпением ждала встречи со зрителями.

Теперь выступление Мики Ньютон будет зависеть от обновленной программы фестиваля.

"Кураж"

Организаторы фестиваля "Кураж" пошли еще дальше – они решили приостановить проведение мероприятий до лучших времен.

Команда пояснила, что нынешняя ситуация с безопасностью не позволяет продолжать работу в привычном формате. При этом организаторы надеются провести рождественский "Кураж", если обстоятельства это позволят.

Детское Евровидение

В связи с ухудшением ситуации с безопасностью изменилась и дата финала Национального отбора на Детское Евровидение 2026.

Вместо 13 сентября финал состоится 26 сентября в 19:00. Формат мероприятия будет адаптирован с учетом усиленных мер безопасности для участников и команды.

Тина Кароль

Отдельно в сети обсуждают возможное перенесение крупного сольного концерта Тины Кароль, запланированного на 19 сентября в киевском Дворце спорта.

5 сентября во время прямого эфира в Instagram певицу спросили, состоится ли шоу на фоне многочисленных отмен и переносов. Кароль не подтвердила ни отмену, ни перенос, однако дала понять, что вопрос непростой.

"Если бы вы знали, какая огромная команда людей работает над этим шоу, сколько вложено сил, эмоций, какого творческого потенциала, какие сверхусилия мы приложили для того, чтобы это действительно было 360-шоу, первое шоу 360 в нашей стране", – сказала артистка.

"Караоке на майдане"

Из-за российских атак изменилось даже место "Караоке на майдане". Съемки, которые планировалось провести 5 сентября на Контрактовой площади в Киеве, отменили из соображений безопасности.

Вместо этого 12 сентября команда проекта встретится со зрителями в Житомире.

"Из соображений безопасности съемки шоу "Караоке на майдане", запланированные на 5 сентября на Контрактовой площади в Киеве, не состоятся. Но мы не останавливаемся. Уже 12 сентября встретимся в Житомире, чтобы вместе петь, болеть и делать добрые дела", – сообщили создатели шоу.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Надя Дорофеева экстренно отменила концерты из-за опасного диагноза.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!