Из-за российского террора: "Караоке на майдане" переезжает из Киева в другой город

Круглосуточный российский террор в Киеве дроновыми атаками заставил создателей "Караоке на майдане" принять радикальное решение относительно места проведения будущих съемок музыкального проекта. Шоу переезжает со столичной Контрактовой площади в Житомир.

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Об этом сообщили на официальной странице телеканала ТЕТ, где выходит программа, на платформе Threads. Испытать свои силы в рамках талант-шоу жители и гости Житомира смогут уже 12 сентября.

"Из соображений безопасности съемки программы "Караоке на майдане", запланированные на 5 сентября на Контрактовой площади в Киеве, не состоятся. Но мы не останавливаемся. Уже 12 сентября встретимся в Житомире, чтобы вместе петь, болеть и делать добрые дела", – говорится в заявлении.

Пока что на телеканале ТЕТ не сообщили точное место проведения съемок шоу, однако пообещали сделать это позже.

Напомним, что проект "Караоке на майдане" возобновили после более чем шестилетнего перерыва в благотворительных целях: для поддержки реабилитационного центра "Титанові". Первые съемки талант-шоу прошли в апреле на Контрактовой площади вместо привычной локации – Крещатика, а среди других изменений было появление нового ведущего, певца ХАСа (Назара Хассана). Однако и соавтор "Караоке на майдане" Игорь Кондратюк продолжает активно участвовать в деятельности проекта.

Возрождение талант-шоу не обошлось и без скандалов. После съемок одного из выпусков блогер заявила, что якобы заплатила за участие в проекте 1000 долларов, однако на сцену ее так и не пустили. Возмущенная девушка вступила в словесную перепалку с Игорем Кондратюком и даже написала заявление в полицию.

Со временем продюсер решил раз и навсегда прояснить скандальную ситуацию, подчеркнув: никогда не брал деньги у зрителей за участие в "Караоке на майдане", а конфликт возник из-за того, что девушка не знала правил программы.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что Игорь Кондратюк публично подколол нового ведущего "Караоке на майдане" и получил резкий ответ.

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