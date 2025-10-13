В ДТП трагически погиб актер-воин 'Артист', который навещал больную жену и 3-месячного сына

После трех с половиной лет службы на фронте погиб 46-летний актер и доброволец Алексей Наконечный с позывным "Артист". Трагедия произошла, когда мужчина возвращался в свою часть после короткого отпуска, во время которого посещал жену и трехмесячного сына, который только недавно родился – в июле.

К месту назначения военный не доехал всего километр – Алексей попал в смертельное ДТП. Об этом сообщила в своем Instagram его коллега-актриса Ольга Сумская.

"Погиб, не доехав до части один километр. Возвращался из краткосрочного отпуска, где навещал заболевшую жену с трехмесячным сыном. Погиб в ДТП, поэтому выплат семье не положено..." – написала актриса.

О невосполнимой утрате также сообщил председатель правления Союза морских пехотинцев Украины, военный Юрий Голодов. Он отметил, что "Артист" стал на защиту государства добровольно еще в первую неделю полномасштабного вторжения.

Время и дата захоронения пока неизвестны, однако их обещали сообщить вскоре.

Смерть Алексея стала страшным ударом для его жены Мирославы, которая оставила трогательный прощальный пост в Facebook.

"Любимый мой! Я не верю и никогда в это не поверю! Ты навсегда будешь для нас лучшим папой и моим миром! Но теперь ты на небе. Я не знаю, как дальше без тебя! Я всегда отгоняла эти страшные мысли! Но я обещаю, что научусь и справлюсь! Ради нашего сыночка!" – написала она.

