Получить "гарантии" безопасности и территориальной целостности, чтобы потом гаранты "в четыре руки" заставляли тебя отказаться от твоей территориальной целостности, чтобы потом получить "еще более надежные гарантии твоей территориальной целостности"...

Видео дня

Далее текст на языке оригинала.

Вам не здається, що це якась хитка конструкція для переговорів?

Навіщо ворогам тримати таку фактично безпрограшну для них позицію можна пояснити, а от навіщо Україні будувати переговори на такій основі – не зрозуміло.

Якщо ведете переговори на основі підходів і категоричних вимог лише однієї сторони, то такі переговори – фейкові!

Україні потрібні переговори? Так. А якщо вони фейкові, імітаційні, для затягування війни? Тоді треба про це чітко заявити і не підігрувати, начебто все йде добре.

Треба не виходячі з загального процесу переговорів заявити чітко й недвозначно: ми за переговори, але точно не за їх імітацію! Спочатку перемирʼя, а потім все інше!!!