Уволенный с военной службы шоумен Соломка заговорил об эмиграции и в какой стране мечтает приобрести жилье

Украинский ведущий Вячеслав Соломка, которого исключили с воинского учета из-за проблем со здоровьем, откровенно рассказал, задумывался ли когда-то о переезде в другую страну. Как отметил шоумен, он никогда не планировал эмигрировать, в то же время не стал скрывать, что уже довольно давно мечтает приобрести недвижимость в испанском городе Барселона.

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Знаменитости хочется иметь возможность проводить несколько месяцев за границей, однако жить он стремится только в Украине, где может сполна развивать свою профессиональную деятельность. Об этом ведущий рассказал в комментарии для проекта "Наедине с Гламуром".

"У меня есть мечта иметь недвижимость в Барселоне или вблизи нее, где я смогу жить, например, три месяца в году. Условно перезимовать. И мне очень нравится Барселона. Когда я впервые туда приехал, был влюблен в этот город. Но чтобы переезжать полностью... Сколько бы раз я ни был за границей, понимаю, что там не чувствую той энергетики, благодаря которой имел бы вдохновение реализовываться как творческий человек и телевизионщик", – сказал шоумен.

Напомним, что Вячеслав Соломка определенный период избегал объяснения причин своего увольнения от военной службы, однако летом прошлого года расставил все точки над "і". Ведущий раскрыл, что еще в 2017 году у него обнаружили новообразование головного мозга.

"Это один из диагнозов, который у меня есть. Я думаю, что этого достаточно, чтобы понять, что это уважительная причина, почему меня исключили с воинского учета. Эту историю мне диагностировали в 2017 году. Я сижу на терапии (не химио)", – рассказывал шоумен.

Соломка также отметил, что имеет ряд других хронических заболеваний, которые дополнительно повлияли на заключение военно-врачебной комиссии. Ведущий ежедневно принимает необходимые препараты, без которых не может существовать.

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