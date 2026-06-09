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Уволенный с военной службы шоумен Соломка заговорил об эмиграции и в какой стране мечтает приобрести жилье

Анастасия Какун
Шоу Oboz
2 минуты
3,5 т.
Уволенный с военной службы шоумен Соломка заговорил об эмиграции и в какой стране мечтает приобрести жилье
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Украинский ведущий Вячеслав Соломка, которого исключили с воинского учета из-за проблем со здоровьем, откровенно рассказал, задумывался ли когда-то о переезде в другую страну. Как отметил шоумен, он никогда не планировал эмигрировать, в то же время не стал скрывать, что уже довольно давно мечтает приобрести недвижимость в испанском городе Барселона.

Знаменитости хочется иметь возможность проводить несколько месяцев за границей, однако жить он стремится только в Украине, где может сполна развивать свою профессиональную деятельность. Об этом ведущий рассказал в комментарии для проекта "Наедине с Гламуром".

"У меня есть мечта иметь недвижимость в Барселоне или вблизи нее, где я смогу жить, например, три месяца в году. Условно перезимовать. И мне очень нравится Барселона. Когда я впервые туда приехал, был влюблен в этот город. Но чтобы переезжать полностью... Сколько бы раз я ни был за границей, понимаю, что там не чувствую той энергетики, благодаря которой имел бы вдохновение реализовываться как творческий человек и телевизионщик", – сказал шоумен.

Уволенный с военной службы шоумен Соломка заговорил об эмиграции и в какой стране мечтает приобрести жилье

Напомним, что Вячеслав Соломка определенный период избегал объяснения причин своего увольнения от военной службы, однако летом прошлого года расставил все точки над "і". Ведущий раскрыл, что еще в 2017 году у него обнаружили новообразование головного мозга.

"Это один из диагнозов, который у меня есть. Я думаю, что этого достаточно, чтобы понять, что это уважительная причина, почему меня исключили с воинского учета. Эту историю мне диагностировали в 2017 году. Я сижу на терапии (не химио)", – рассказывал шоумен.

Уволенный с военной службы шоумен Соломка заговорил об эмиграции и в какой стране мечтает приобрести жилье

Соломка также отметил, что имеет ряд других хронических заболеваний, которые дополнительно повлияли на заключение военно-врачебной комиссии. Ведущий ежедневно принимает необходимые препараты, без которых не может существовать.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что жена Остапчука показала, как они обустроились на первое время после переезда из Украины и что купили в новое жилье.

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