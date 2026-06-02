Жена Остапчука показала, как они обустроились на первое время после переезда из Украины и что купили в новое жилье. Фото и цены

Жена украинского ведущего Владимира Остапчука – Екатерина – показала жилье, в котором их семья остановились на первое время после эмиграции в Канаду. Они арендовали квартиру в Монреале со стильным ремонтом и уже успели сделать необходимые покупки.

Как поделилась Екатерина Остапчук в своем Telegram-канале, в первый день на новом месте она приобрела продукты питания, среди которых хлеб, соусы, яйца, мясо, овощи, фрукты, снеки, а также средства для стирки. Шопинг в местном супермаркете обошелся ей в 5 270 гривен.

Провела жена Владимира Остапчука небольшой румтур по их временному жилью. Кухня в квартире оснащена белыми шкафами, столом с мраморным узором и всей необходимой техникой. Из окна комнаты открывается прекрасный вид на город.

Сдержанным и стильным является и интерьер спальни. Екатерина Остапчук мимоходом показала большую кровать с белой постелью, под которой лежит бордовый ковер, а основной акцент сделала на балконе с прекрасным видом.

По словам любимой ведущего, в ближайшее время они арендуют авто и будут искать постоянное жилье. Екатерина Остапчук надеется, что им удастся найти именно дом, а не квартиру, ведь знает придирчивость своего мужа к лишним звукам.

"С тем, как Вова переживает по поводу соседей, чтобы не дай Бог не шуметь ничем и чашку ставить на стол бесшумно, я в квартире не выдержу", – написала жена шоумена.

Переезд Остапчуков из Украины

О решении эмигрировать в Канаду Екатерина Остапчук сообщила в апреле. По ее словам, они с мужем начали задумываться над переездом около года назад, а окончательно приняли это решение после того, как российский обстрел разрушил скандальный дом шоумен под Киевом.

Как объясняла Екатерина Остапчук, ее избранник является резидентом Канады, что в будущем позволит ему стать гражданином этой страны. Это в свою очередь поможет жене Владимира Остапчука и сыну супругов Тимофею получить статусы постоянных жителей государства через иммиграционную программу Family Sponsorship.

Кроме того, по словам Екатерины Остапчук, ведущий подтвердил свое образование по канадской системе и имеет магистерскую степень, а во время последнего пребывания в стране сдал экзамен и получил водительское удостоверение.

