Слава Соломка впервые назвал свой диагноз, из-за которого непригоден к военной службе: борется с болезнью еще с 2017 года

Украинский телеведущий и журналист Слава Соломка впервые откровенно рассказал о серьезных проблемах со здоровьем, которые стали причиной его официального освобождения от военной службы. Ранее шоумен избегал деталей и лишь отмечал, что имеет основания быть непригодным, но теперь впервые назвал точный диагноз.

В интервью журналистке Мирославе Мандзюк Соломка признался, что еще в 2017 году ему поставили диагноз – новообразование головного мозга. С тех пор он находится на длительной терапии (не химио), которая позволяет контролировать болезнь и вести активную жизнь.

"Мой диагноз – новообразование головного мозга. Это один из диагнозов, который у меня есть. Я думаю, что этого достаточно, чтобы понять, что это уважительная причина, почему меня исключили из воинского учета. Эту историю мне диагностировали в 2017 году. Я сижу на терапии", – поделился ведущий.

Он также уточнил, что имеет несколько других хронических заболеваний, которые дополнительно повлияли на заключение военно-врачебной комиссии. Соломка ежедневно принимает препараты, без которых не может существовать. Эти лекарства он получает бесплатно от государства согласно медицинским протоколам.

Как проходила процедура

В апреле 2025 года ведущий впервые подробно описал процесс, который пришлось пройти для подтверждения непригодности. По его словам, в 2022 году руководство телеканала, где он работал, обязало сотрудников стать на учет в военкомате и предоставить документы, подтверждающие их статус.

Соломка обратился в военкомат со всеми необходимыми медицинскими справками, результатами МРТ и энцефалографии. После этого его направили на повторную комиссию в профильное медицинское учреждение, где провели расширенное обследование. Результаты оказались неутешительными: врачи официально признали его непригодным к военной службе.

"Мне бронирование не нужно. Потому что я некоторое время очень сильно болел. И когда в 2022 году мне на канале сказали, что надо пойти в военкомат, стать на учет и принести военный билет, потому что мы коммунальное предприятие и этого требует законодательство, я пошел. Показал все свои справки, снимки МРТ, энцефалограмму и так далее. Меня переотправили на перекомиссию в соответствующее профильное медицинское учреждение. После этого я, как и все, прошел медицинское обследование. Пришел в военкомат, привез результаты анализов и мне сказали: "Вы непригодны к военной службе и исключены из воинского учета", – объяснил тогда Соломка.

Заметим, что телеведущий раскрыл свой диагноз после того, как в сети его начали обвинять во взятке ТЦК или во время ВВК, чтобы получить отсрочку.

