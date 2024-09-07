Унаследуют $20 млн: кто завещал принцу Гарри большую сумму и почему его брату Уильяму достанется меньше

Принцу Гарри остались считанные дни к 40-летию, которое состоится уже 15 сентября. В этот день герцог Сассекский унаследует миллионы долларов от своей прабабушки.

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Как сообщает The Times, королева-мать Елизавета основала специальный семейный трастовый фонд для своих правнуков в 1994-м, когда Гарри было всего 10 лет. Монарх внесла в банк 19 миллионов фунтов стерлингов (около 25 миллионов долларов), часть которых Гарри имеет право получить, когда ему исполнится 40 лет.

Считается, что покойная прабабушка принца завещала деньги таким образом, чтобы Гарри и другим ее правнукам не пришлось платить налог на наследство. В сообщениях того времени отмечалось, что средства должны быть распределены между ее младшими родственниками по двум платежам: первый, когда им исполнился 21 год, а второй – в возрасте 40 лет.

Хотя сумма не разглашается, сообщалось, что Гарри получит больше, чем его брат Уильям, поскольку принц Уэльский стал хозяином герцогства Корнуолла после коронации их отца Чарльза. По информации разных британских медиа, братья унаследовали по 7,8 миллионов долларов, когда им исполнился 21 год, причем большая часть досталась Гарри. Еще более 10 миллионов долларов были предназначены для братьев, когда они достигнут 40-летия.

Гарри всегда имел тесную связь со своей прабабушкой, и в интервью с Томом Брэдби в прошлом году, после выхода его мемуаров "Запасной", он поделился милым прозвищем, которое придумал для нее. "Я тогда изрядно посмеялся над моей Ган-Ган. Знаете, она была очень близка с моим отцом, и эти отношения были чем-то, о чем я отдавал себе отчет, но никогда не задумывался над ними в деталях", – рассказал герцог Сассекский.

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