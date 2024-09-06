Джефф Безос купил один из самых быстрых частных самолетов мира: там есть 5 комнат, душ и большая кухня. Фото и видео, от которых перехватывает дыхание

Американский миллиардер Джефф Безос и его жена журналистка Лорен Санчес порадовали себя новой покупкой – самолетом стоимостью 80 миллионов долларов (около 3,3 миллиарда гривен). Однако, когда ваше состояние составляет 194,9 миллиарда долларов, частный джет – это капля в море.

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Пара приобрела самолет в начале 2024 года, пишет HELLO. Модель Gulfstream G700 известна своими впечатляющими скоростными возможностями – она разгоняется более чем на тысячу километров в час, что на 92,5% ближе к скорости звука.

Внутри самолета есть пять отдельных жилых зон – основная спальня, а также столовая с высококлассной кухней, ванные комнаты, гостиная с кожаными креслами и зона для экипажа. Самолет вмещает 13 пассажиров, причем восемь из них могут спать, а роскошные кожаные сиденья превращаются в эргономичные кровати.

Джефф, один из самых богатых людей в мире, как сообщается, также владеет двумя предыдущими моделями G700 – Gulfstream G650 и Pilatus PC-24. Представители бывшего босса Amazon настаивают на том, что он использует экологически чистое авиационное топливо для своих путешествий и оплачивает углеродные квоты, которые финансируют проекты, уменьшающие загрязнение парниковых газов, и утверждают, что они нивелируют выбросы углерода, вызванные частными поездками.

Пара также имеет обширную коллекцию недвижимости по всему миру, которая включает особняк во Флориде стоимостью 68 миллионов долларов, нью-йоркскую квартиру с видом на Мэдисон-сквер-парк и ранчо в Техасе.

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