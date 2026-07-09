Умерла звезда Евровидения и подруга Украины Бонни Тайлер: какие страшные испытания выпали на ее долю

Легендарная британская певица Бонни Тайлер, представлявшая Великобританию на Евровидении и ставшая всемирно известной благодаря хиту Total Eclipse of the Heart, умерла в возрасте 75 лет. В последние месяцы жизни артистка боролась с тяжелой болезнью: после экстренной операции на кишечнике ее ввели в искусственную кому, а впоследствии, несмотря на кратковременное улучшение, спасти звезду не удалось.

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О смерти певицы сообщили в Instagram. В заявлении отметили, что Бонни Тайлер умерла в больнице в Португалии, где проходила лечение.

"Семья и команда Бонни с разбитым сердцем сообщают, что Бонни неожиданно умерла прошлой ночью в больнице в Португалии в результате болезни, от которой она лечилась", – говорится в сообщении.

Страшные испытания для артистки начались весной 2026 года. В мае Бонни Тайлер срочно госпитализировали в больницу в Португалии, где медики провели экстренную операцию из-за проблем с кишечником. После операции ее состояние резко ухудшилось, поэтому врачи ввели певицу в медикаментозную кому, чтобы дать организму шанс на восстановление.

В июне певица пришла в сознание, однако ее представители сообщали, что она остается в отделении интенсивной терапии в очень тяжелом состоянии. Из-за этого пришлось отменить все запланированные на лето концерты. Несмотря на осторожный оптимизм медиков, полностью восстановиться артистке не удалось.

Что известно о Бонни Тайлер и ее любви к Украине

Бонни Тайлер, настоящее имя которой Гейнор Хопкинс, родилась в Уэльсе (Великобритания). Мировую известность она приобрела в 1980-х годах после выхода песни Total Eclipse of the Heart, которая возглавила музыкальные чарты США и Великобритании.

Не менее культовыми стали ее хиты Holding Out for a Heroе и еIt's a Heartacheе. За свою карьеру певица получила три номинации на премию "Грэмми", а в 2013 году представляла Великобританию на Евровидении с песней Believe in Me.

Впрочем, путь к успеху был непростым. В начале карьеры ее композиции долгое время не становились популярными, а настоящей неожиданностью стала операция на голосовых связках в 1977 году.

После удаления узелков врачи запретили ей говорить, однако артистка не последовала рекомендациям и однажды громко закричала. Именно после этого ее голос навсегда стал хриплым – черта, которая впоследствии сделала Бонни Тайлер узнаваемой во всем мире.

Певицу хорошо знали и украинские поклонники. В 2011 году она стала специальной гостьей шоу "Х-Фактор", где поддерживала участников и восхищалась украинским проектом. Перед эфиром артистка гуляла по Киеву, пробовала блюда украинской кухни, а после выступления осталась смотреть шоу до конца.

"Я в восторге от украинского проекта", – говорила тогда Бонни Тайлер. Особенно ее поразило выступление группы "Максимум", которая исполнила ее песню. После номера она аплодировала стоя и сказала: "Я верю в этих ребят, у них еще все впереди".

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