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Умер звезда "Гарри Поттера" Майкл Берн: его внешность сделала его одним из самых известных экранных нацистов

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
2 минуты
6,4 т.
Умер звезда 'Гарри Поттера' Майкл Берн
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Британский актер Майкл Берн, известный по ролям в фильмах о Гарри Поттере и Индиане Джонсе, умер в возрасте 82 лет. Актер ушел из жизни 20 июня, однако о его смерти стало известно только сейчас.

Как сообщает Forbes, причину смерти семья не разглашает. За более чем 60 лет карьеры Берн сыграл более 160 ролей в кино, театре и на телевидении. Наибольшую популярность ему принесли образы нацистских офицеров, которые сделали актера одним из самых известных исполнителей таких персонажей на экране.

Причину смерти семья не разглашает

Актер родился во время Второй мировой войны в 1943 году в Лондоне и дебютировал на телевидении еще в 1962 году. Уже в следующем году он присоединился к Национальной театральной компании Лоуренса Оливье в театре Old Vic, где началась его профессиональная сценическая карьера.

Настоящее признание Берну принесли военные драмы. Благодаря характерной внешности – строгим чертам лица и пронзительному взгляду – режиссеры часто приглашали его на роли немецких офицеров и нацистов.

Самой известной из них стала роль полковника Эрнста Фогеля в культовом фильме Стивена Спилберга "Индиана Джонс и последний крестовый поход", где он снимался вместе с Харрисоном Фордом и Шоном Коннери.

Майкл Берн в фильме "Индиана Джонс и последний крестовый поход".

В то же время актер не ограничивался только таким амплуа. В фильме "Одаренный ученик" он сыграл еврея, пережившего Холокост и помогающего разоблачить нацистского преступника. Также его можно увидеть в фильмах "Храброе сердце", "Завтра не умрет никогда", "Банды Нью-Йорка" и "Все страхи мира".

Поклонникам франшизы о Гарри Поттере Майкл Берн запомнился ролью пожилого Геллерта Гриндевальда в фильме "Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 1". Именно к его персонажу обращается Волдеморт в поисках информации о Еловой палочке.

Актёр не ограничивался только амплуа нацистов

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