Умер звезда "Гарри Поттера" Майкл Берн: его внешность сделала его одним из самых известных экранных нацистов

Британский актер Майкл Берн, известный по ролям в фильмах о Гарри Поттере и Индиане Джонсе, умер в возрасте 82 лет. Актер ушел из жизни 20 июня, однако о его смерти стало известно только сейчас.

Видео дня

Как сообщает Forbes, причину смерти семья не разглашает. За более чем 60 лет карьеры Берн сыграл более 160 ролей в кино, театре и на телевидении. Наибольшую популярность ему принесли образы нацистских офицеров, которые сделали актера одним из самых известных исполнителей таких персонажей на экране.

Актер родился во время Второй мировой войны в 1943 году в Лондоне и дебютировал на телевидении еще в 1962 году. Уже в следующем году он присоединился к Национальной театральной компании Лоуренса Оливье в театре Old Vic, где началась его профессиональная сценическая карьера.

Настоящее признание Берну принесли военные драмы. Благодаря характерной внешности – строгим чертам лица и пронзительному взгляду – режиссеры часто приглашали его на роли немецких офицеров и нацистов.

Самой известной из них стала роль полковника Эрнста Фогеля в культовом фильме Стивена Спилберга "Индиана Джонс и последний крестовый поход", где он снимался вместе с Харрисоном Фордом и Шоном Коннери.

В то же время актер не ограничивался только таким амплуа. В фильме "Одаренный ученик" он сыграл еврея, пережившего Холокост и помогающего разоблачить нацистского преступника. Также его можно увидеть в фильмах "Храброе сердце", "Завтра не умрет никогда", "Банды Нью-Йорка" и "Все страхи мира".

Поклонникам франшизы о Гарри Поттере Майкл Берн запомнился ролью пожилого Геллерта Гриндевальда в фильме "Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 1". Именно к его персонажу обращается Волдеморт в поисках информации о Еловой палочке.

Ранее OBOZ.UA писал, что судебно-медицинский эксперт раскрыл страшную болезнь, унесшую жизнь Самары из фильма "Звонок" в 35 лет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!