Легендарная певица и звезда Евровидения с уникальным голосом впала в кому после срочной операции

Британская певица с уникальным хриплым голосом Бонни Тайлер находится в искусственной коме после срочной госпитализации несколько дней назад. Артистке, которая представляла родную страну на сцене Евровидения, провели экстренную операцию на кишечнике в медицинском учреждении Фару, Португалия, после чего ее самочувствие ухудшилось.

Видео дня

Чтобы способствовать выздоровлению Бонни Тайлер, врачи ввели ее в состояние глубокого угнетения сознания с помощью анестетиков и седативных препаратов. Об этом сообщило The Guardian.

"Врачи ввели Бонни в индуцированную кому, чтобы способствовать ее выздоровлению. Мы знаем, что вы все желаете ей добра, и просим уважать ее приватность в это сложное время. Мы опубликуем новое заявление, когда это будет возможно", – заявили представители артистки в четверг, 7 мая.

Информация о госпитализации Бонни Тайлер появилась 6 мая на ее официальном сайте. Представители певицы отмечали, что она перенесла успешное хирургическое вмешательство и уже начала восстанавливаться. Однако, как стало известно впоследствии, состояние ее здоровья сильно ухудшилось.

Что известно о певице

Бонни Тайлер, настоящее имя которой Гейнор Хопкинс, родилась 8 июня 1951 года в городе Скюэн, Уэльс. Петь перед публикой она начала еще ребенком, выступая в местной часовне, а в 1969-м приняла участие в музыкальном конкурсе талантов, где заняла второе место, и приняла окончательное решение – хочет связать жизнь со сценой. Впоследствии Тайлер начала работать бэк-вокалисткой в группе Bobby Wayne & The Dixies, а дальше создала собственный коллектив Imagination.

Исполнительницу начали замечать продюсеры и агенты, поэтому она стала выпускать синглы и полноценные альбомы. Определенный период работы Бонни Тайлер не попадали в чарты ни одной страны, но она не опускала рук и усердно работала. В 1977 году артистка перенесла операцию по удалению узелков на голосовых связках и, по рекомендации врача, должна была общаться тихо и спокойно несколько дней, но не сделала этого. Однажды певица громко закричала, в результате чего ее голос навсегда стал хриплым.

Международную славу Бонни Тайлер получила в 1980-х годах благодаря синглу Total Eclipse Of The Heart. Трек возглавил музыкальные чарты США и Великобритании. После этого почти все композиции, которые выпускала артистка, становились хитами, а трек Here She Comes даже принес ей номинацию на "Грэмми". В 2013 году знаменитость представила Великобританию на конкурсе "Евровидение" с композицией Believe in Me. В 2023-м Бонни Тайлер была награждена британским орденом MBE за выдающиеся достижения в музыке.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что звезда сериала "Друзья" Кристина Эпплгейт загремела в больницу при загадочных обстоятельствах на фоне борьбы с неизлечимой болезнью.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!