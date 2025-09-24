УкраїнськаУКР
Умерла одна из самых красивых актрис всех времен Клаудия Кардинале, которая была музой Федерико Феллини

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
3 минуты
4,2 т.
Итальянская актриса Клаудия Кардинале, одна из самых красивых и известных звезд мирового кино, ушла из жизни в возрасте 87 лет. Она умерла во французском городе Немур, недалеко от Парижа, в кругу своих близких.

О смерти актрисы сообщил BBC ее агент Лоран Саври. Кардинале, которую называли "воплощением европейского гламура 1960-х", стала символом золотого века итальянского кино. Она работала с известнейшими режиссерами – Федерико Феллини, Лукино Висконти, Серджо Леоне – и снялась более чем в 150 лентах. Ее карьера длилась более шести десятилетий, оставив после себя уникальное наследие.

От конкурса красоты до большого кино

Клаудия Кардинале родилась 15 апреля 1938 года в Тунисе в сицилийской семье. В 16 лет она выиграла конкурс красоты и получила титул "Самая красивая итальянка Туниса". Призом стала поездка на Венецианский кинофестиваль, где юная красавица сразу привлекла внимание режиссеров.

Ее дебют в кинематографе состоялся в конце 1950-х. Однако путь к славе был непростым – из-за акцента ее голос часто дублировали другие актеры. Однако уже в начале 1960-х она получила главные роли в картинах Висконти "Рокко и его братья" и "Леопард", а также в культовом фильме Федерико Феллини "Восемь с половиной", который получил "Оскар".

Голливуд и мировое признание

Со временем Кардинале снималась и в Голливуде. Ее роли в фильмах "Розовая пантера" Блейка Эдвардса и вестерне Серджо Леоне "Однажды на Диком Западе" принесли ей мировую известность. Она появлялась на экране рядом с Генри Фондой, Чарльзом Бронсоном и Дэвидом Нивеном. Последний однажды сказал актрисе: "Вместе со спагетти ты – величайшее изобретение Италии".

На протяжении карьеры Клаудия Кардинале получила многочисленные награды, среди которых: "Золотой лев" за жизненные достижения на Венецианском кинофестивале (1993) и "Золотой медведь" в Берлине (2002). В 1999 году она стала послом доброй воли ЮНЕСКО, занимаясь вопросами защиты прав женщин.

Личная жизнь и последние годы жизни

В 1970-х годах Клаудия Кардинале начала длительные отношения с итальянским режиссером Паскуале Сквитьери, который стал для нее не только творческим партнером, но и важной личностью в жизни. Вместе они воспитывали общую дочь, которая стала главной опорой для актрисы в периоды жизненных испытаний.

Даже в зрелом возрасте Клаудия Кардинале не оставляла актерскую профессию. В свои 80 лет она продолжала сниматься и выходить к публике. В 2020 году актриса появилась в швейцарском сериале Bulle, в очередной раз доказав, что талант и любовь к искусству не имеют возрастных границ.

В последние годы жизни она жила между Парижем и Римом, оставаясь в центре культурной жизни, но при этом вела довольно скромный и закрытый образ жизни. Ее часто приглашали на кинофестивали, где она была почетной гостьей, в частности в Каннах, где Кардинале неоднократно выходила на красную дорожку и получала награды за вклад в мировое кино.

