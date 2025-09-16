Умер один из самых красивых актеров в истории Роберт Редфорд: он был кумиром Брэда Питта и до смерти 'отбивался' от фанаток. Фото

Во вторник, 16 сентября, оборвалась жизнь одного режиссера, лауреата премии "Оскар" и одного из самых красивых актеров в истории Роберта Редфорда. Его сердце остановилось в возрасте 89 лет.

Как отмечает Variety, печальную весть сообщила глава PR-агентства Rogers & Cowan PMK Синди Бергер. Знаменитость отошел в мир иной в собственном доме в Санденсе, США, находясь в окружении близких.

"Мы будем очень скучать по нему. Семья просит уважать ее приватность", – указано в заявлении.

Что известно об актере

Роберт Редфорд родился 18 августа 1936 года в городе Санта-Моника. Свою актерскую карьеру он начал в 1959 году, снимаясь в телевизионных сериалах, таких как "Перри Мейсон", Playhouse 90, "Альфред Хичкок представляет", а также играя в различных постановках. В полнометражном кино Редфорд дебютировал в 1962-м, приняв участие в создании ленты "Военная охота".

С того момента карьера актера начала стремительно развиваться. Артиста приглашали сняться во многих кассовых фильмах, среди которых "Афера", "Встреча двух сердец", "Великий Гэтсби" и других. Вскоре он стал продюсером и главной звездой ленты "Вся президентская рать", которая получила восемь номинаций на "Оскар".

Как режиссер Роберт Редфорд получил признание в 1980-м благодаря кинокартине "Обычные люди". За этот проект он получил "Оскар". Позже знаменитость основал фестиваль "Сандэнс", который стал площадкой для развития независимого кино.

Роберт Редфорд быстро стал любимцем публики и немалую роль в этом сыграла его внешность. Светлые волосы, четкие черты лица и голубые глаза не оставляли зрителей равнодушными. В одном из интервью знаменитость признавался: часто раздражался из-за того, что людей так сильно интересовала его внешность, а не другие качества.

Однако все же в таком количестве внимания актер находил и определенные преимущества. В одном из интервью Редфорд признавался, что даже в преклонном возрасте не переставал привлекать женщин. "Я чувствую, что вызываю интерес у противоположного пола. В каком-то смысле даже больший, чем раньше. Расширился возрастной спектр: я начал интересовать и девушек-подростков, их мам, бабушек и даже прабабушек. Меня это больше радует, чем раздражает".

Был Роберт Редфорд кумиром и для знаменитостей. Так, например, голливудский актер Брэд Питт в 2015 году снялся в фотосессии, где вторил образу легендарного старшего коллеги. Звезду ленты "Мистер и миссис Смит" часто называли "копией" Редфорда из 70-х, поэтому он решил попробовать себя в таком амплуа.

Кроме индустрии кино, Роберт Редфорд также занимался экологической и общественной деятельностью. Был он и настоящей иконой моды, ведь имел непревзойденное чувство стиля и всегда оказывался в центре внимания из-за аутфитов.

Артист старался держать личную жизнь подальше от общественности, но все же известно, что он был женат на Лоле Ван Вагенен. Они четыре раза становились родителями, однако пережили страшную трагедию – смерть сына Скотта в детстве. После развода он связал себя узами брака с Сибиллой Саггарс.

