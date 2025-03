Умер Ларри Тэмблин – икона музыки 60-х и автор хита Dirty Water, который попал в чарты Billboard

21 марта в возрасте 82 лет умер Ларри Темблин – американский музыкант, вокалист и клавишник культовой рок-группы The Standells. Именно благодаря ему группа выпустила один из самых известных гаражных рок-хитов 1960-х – Dirty Water, занявший 11-е место в чарте Billboard Hot 100 и ставший неофициальным гимном Бостона, США.

О смерти Темблина сообщил его племянник Деннис Темблин в Facebook. "Сегодня умер мой дядя Ларри Темблин. У меня очень теплые воспоминания о нем и его семье на протяжении многих лет. Он прожил невероятную жизнь", – отметил он. Причину смерти пока никто не разглашает.

Ларри Темблин родился в Лос-Анджелесе и происходил из известной семьи – его брат Расс Темблин стал звездой Голливуда, сыграв в фильмах "Вестсайдская история" и "Джанго свободный", а его племянница Эмбер Темблин известна по ролям в "Сестринстве манда".

Сначала Ларри Темблин работал сольным исполнителем, записывая синглы в 1950-х, однако в 1962 году он основал группу Larry Tamblyn and The Standells. В оригинальный состав входили также гитарист Тони Валентино, басист Джоди Рич и барабанщик Бенни Кинг. Группа быстро приобрела популярность и впоследствии сменила название на The Standells.

Группа стала одной из первых американских гаражных рок-групп, вдохновивших более поздние панк-коллективы, в частности Sex Pistols и Ramones. The Standells записали несколько знаковых композиций, среди которых Try It, Can't Help But Love You и главный хит Dirty Water (1966). Песня стала символом Бостона, его играют после домашних побед бейсбольной команды Boston Red Sox и хоккейного клуба Boston Bruins.

В 2009 году Ларри Темблин реформировал The Standells, и в 2014-м группа отправилась в свой первый тур после 1960-х. В 2013 году они выпустили альбом Bump, ставший последним в их дискографии.

В декабре 2023 года Ларри Темблин был введен в Калифорнийский музыкальный зал славы. Эту награду ему вручил брат актер Расс Темблин.

