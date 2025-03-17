В 43 года умерла актриса Эмили Декьенн, которая боролась с редким видом рака

В воскресенье, 16 марта, оборвалась жизнь бельгийской актрисы Эмилии Декьенн. Звезда отошла в засветы в 43 года из-за редкого онкологического заболевания – адренокортикальной карциномы.

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Как отмечает The Guardian, трагическое известие подтвердили члены семьи знаменитости и ее агент. Сердце актрисы остановилось, когда она находилась в больнице Гюстава-Русси вблизи Парижа.

Эмили Декьенн родилась 29 августа 1981 года в бельгийском городке Белойл. В восемь лет она начала посещать курсы дикции и ораторского искусства в музыкальной академии Бодура. В 1994 – 1996 годах звезда работала в театральной мастерской Théâtre La Relève, где впервые попробовала свои силы в актерстве.

В индустрии кино Эмили Декьенн дебютировала в 1999-м, когда получила главную роль в фильме режиссеров братьев Дарденн "Розетта". Лента одержала главную премию Каннского кинофестиваля – "Золотую пальмовую ветвь", а сама знаменитость завоевала победу как лучшая актриса. В 2001 году она присоединилась к созданию исторического триллера "Братство волка".

В 2004 селебрити получила номинацию на премию "Сезар" в категории "Лучшая женская роль второго плана" за участие в проекте The Light. В 2012 году на мировые экраны вышла лента "После любви" с участием Эмили Декьенн. За роль в этой картине звезда получила несколько национальных и международных премий. В 2014 году она связала себя узами брака с актером Мишелем Ферраччи.

Последним фильмом, где снялась Эмили Декьенн стал проект "Земля после". Звезда была вынуждена прекратить актерскую деятельность из-за сложной болезни. Знаменитость страдала редким видом рака – адренокортикальной карциномой, злокачественной опухолью надпочечников. Во всем мире регистрируют 1 случай заболевания на 1 миллионом населения в год. Среди симптомов болезни есть: гипертензия, неконтролируемый набор веса, слабость мышц, боли в животе и пояснице.

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