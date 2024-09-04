Украинцы вывели в тренды YouTube сразу шесть российских песен, пока РФ убивает ракетами детей и взрослых
Масштабные ракетные обстрелы россиян, повлекшие трагедии в Полтаве, Львове, Днепре и других городах, заставляют украинцев оплакивать жертв и раненых. Однако, кажется, террористические действия России – это не аргумент для части украинского населения, которая продолжает потреблять вражеский контент.
Более того, некоторые граждане выводят творчество оккупантов на первые строчки рейтинга музыкальных платформ. Таким образом, по состоянию на 4 августа в музыкальном топе YouTube "Популярное" можно увидеть 6 российских треков, расположившихся на 4-й, 7-й, 8-й, 20-й, 23-й и 24-й позициях. Самыми узнаваемыми исполнителями песен оказались российский рэпер Oxxxymiron и русскоязычная группа из Украины "Пошлая Молли".
Как известно, Oxxxymiron открыто осудил террористическую войну, поддержав Украину. Певец даже делал благотворительные концерты в поддержку украинских беженцев за границей. Впрочем, среди множества отечественных исполнителей некоторые украинцы до сих пор популяризируют российское, вместо того, чтобы продвигать песни на соловьиной.
Группа "Пошлая Молли", основанная в Харькове, продолжает выпускать музыку под российским лейблом Warner Music Russia. Музыканты поют на языке оккупанта, пиарят свои треки в соцсети Вконтакте. Осенью 2023 года солист "Пошлой Молли" Кирилл Бледный попал в громкий скандал, находясь в Польше. Фронтмен группы пренебрежительно высказался о польском языке и предложил полякам "вступить в Российскую империю".
Тем не менее стоит отметить, что в трендах YouTube лидирует песня Златы Огневич и Макса Бородина "Без тебя" – на первой строчке композиция держится с 19 августа. Интересно, что на момент выхода песни украинцы раскритиковали исполнителей из-за русизма в припеве. Подробности – в нашем материале.
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