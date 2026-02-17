Украинцы просили опомниться: в Берлине состоялась вечеринка с 'российским следом', где развлекались мировые звезды

После премьеры фильма "Момент" (The Moment) в рамках Берлинского международного кинофестиваля, где главную роль сыграла певица Charli XCX, а режиссером выступил Эйдан Замири, мировые звезды собрались на афтепати с "российским следом". Гуляние организовала гражданка РФ, диджей Анастасия Шевцова, известная как Petlt, чья мать распространяет российские нарративы через культурные проекты на оккупированных страной-агрессором территориях Украины.

Видео дня

Проведение вечеринки подверглось резкой критике со стороны украинских артистов и активистов. В социальной сети Instagram они обнародовали пост, где разобрали "грехи" россиянок.

Анастасия Шевцова создала агентство Dance Hole, зарегистрированное и функционирующее в Париже. Несмотря на это, диджей продолжает активно выступать в РФ и выпускает треки для российской аудитории.

А вот мать организатора вечеринок, Жанна Шевцова, является основательницей фонда "Традиция", который действует на временно оккупированных Россией территориях Украины, более того, сотрудничает с организацией кремлевского диктатора Владимира Путина "Президентский фонд культурных инициатив". Как указано на сайте учреждения, в 2023 году его деятельность была направлена на "новые территории РФ, и целевая аудитория расширилась, включив творчески одаренных детей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей".

В 2024-м Жанна Шевцова устроила показ фильма "Дорога к мечте", созданного при поддержке путинского фонда, для украинских детей на оккупированных территориях. В прошлом году она вместе с коллегами из Московского государственного университета культуры побывала в Макеевке и Мариуполе, где провела мастер-классы для студентов художественных школ.

Протесты украинцев

Представители художественного и активистского сообщества Украины не только публично выступили против вечеринки с "российским следом" в Берлине, но и пытались помешать ее проведению. Украинцы отметили, что команда Charli XCX, а также руководство заведения, где происходило гуляние, были "проинформированы о действиях организаторов и их семейных связях". Но от вечеринки в конце концов никто не отказался.

На афтепати отдыхали музыкант Джордж Дэниел, россиянка Нина Кравиц, режиссер Гаспар Ноэ, продюсер Илья Хржановский и другие.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что американская рэперша, которая поддержала Украину, сняла клип с "Z-патриоткой" Ириной Шейк.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!