Украинский чарт возглавила песня Димы Коляденко, которая вышла в 2011 году: почему все снова ее слушают

Композицию "Дима Коляденко", которую артист Дмитрий Коляденко выпустил еще в 2011 году, неожиданно накрыла новая волна популярности. Трек занял первое место в украинском чарте "Топ-50 трендов" на стриминговом сервисе Spotify.

Видео дня

Кроме того, количество просмотров клипа на музыкальную работу начало расти в социальной сети YouTube. Почему песня снова стала любимицей аудитории, читайте в материале OBOZ.UA.

Новую жизнь треку "Дима Коляденко" дал русскоязычный стример из Украины Rejiboi. Во время своих эфиров интернет-деятель неоднократно исполнял строки из композиции, чем привлек к ней внимание своих фанатов.

Кроме того, вирусный трек в исполнении Rejiboi прозвучал и в проекте "Рассмеши стримера" украинского контент-мейкера Вадима Козакова, более известного в сети как Evelone. За его аккаунтом на платформе Twitch следят более 2,5 миллионов пользователей, что непосредственно повлияло на популяризацию трека.

Теперь песня "Дима Коляденко" стала настоящим трендом в сети. Пользователи TikTok уже успели снять под композицию более 1200 видео, а вот на видеохостинге YouTube люди называют работу хитом.

"Это лучшее, что я слушал".

"Надо было всего лишь подождать 14 лет".

"В 2026 начался хайп".

"Дима, Дима Коляденко – это действительно swag (невероятно круто. – Ред.)"

"Самый лучший".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что украинский хит попал в топ-10 самых популярных рок-песен мира.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!