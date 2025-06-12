Украинский хит попал в топ-10 самых популярных рок-песен мира: кому удалось покорить Shazam

Украинский певец Максим Деревянчук, более известный под сценическим псевдонимом DREVO, уверенно ворвался в чарт популярного приложения для распознавания музыки Shazam. Трек исполнителя "Смарагдове небо" оказался на десятом месте среди самых популярных рок-песен мира.

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Композицию с помощью приложения искали более 113 тысяч раз. Соответствующая информация появилась на официальном сайте сервиса.

Песня "Смарагдове небо" сочетает в себе электронику и этнические мотивы. Благодаря оригинальному звучанию музыкальная работа DREVO пленила сердца слушателей.

Однако, похоже, это не единственная причина, по которой композиция попала в топ-10 мирового рейтинга Shazam. Дело в том, что 7 июня Воздушные силы ВСУ сбили российский истребитель Су-35 на Курском направлении, а видео с горящим боевым самолетом обнародовали именно под хит "Смарагдове небо".

Кстати, трек возглавил и топчарт украинского YouTube. Уже несколько недель "Смарагдове небо" не выбывает из первой строчки раздела "Популярное".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что впервые за много лет украинская группа попала в топ-100 самых популярных клипов в мире.

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