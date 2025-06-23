Украинский актер Артемий Егоров, который 'устал от войны', публично попросил прощения у украинцев

Украинский актер Артемий Егоров, который накануне наделал шума в соцсетях эмоциональным заявлением о том, что "устал от войны", обратился к обществу с извинениями. В новом посте артист объяснил, что написал скандальные слова на фоне эмоционального истощения, и признал свою ошибку.

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Он также попросил прощения у военных, в частности коллег по актерскому цеху, которые сейчас воюют на фронте. Свое извинение актер опубликовал в Instagram.

"Относительно сообщения, которое я создал и потом удалил. Создал его на эмоциях боли и отчаяния от постоянных обстрелов и смертей. Суровая реакция людей показала, что уставать не время. Урок усвоен. Удалил его, потому что оскорбил людей, которых я очень уважаю, это мои коллеги-воины. Этого точно не планировалось. Ребята, прошу, не держите зла", – написал Егоров.

В благодарности в конце обращения он отметил: "Спасибо всем, кто меня поддержал и захейтил. Терпения нам всем. Сил".

Егоров стал фигурантом резонансной дискуссии после того, как на днях в своем Instagram написал, что не видит смысла в продолжении войны, и призвал ее остановить. В посте, который он впоследствии удалил, звучали фраза: "Война не может быть священной, великой, справедливой или какой-то там еще. Она может быть только й*баной. Эту й*баную войну надо завершать. Я не знаю, как именно, но ее надо останавливать".

Актер также заявил, что ему стыдно это озвучивать, но он якобы устал: "Стыдно говорить вслух, что ты устал от войны, но я устал. Бросьте в меня камень, если вы – нет". В финале поста он предположил, что украинцам стоит "попробовать закончить войну в собственной голове".

Эти слова вызвали возмущение среди воинов, которые считают, что во время войны такие высказывания – это не просто личное мнение, а информационный вред, который сразу подхватывает враг. Первым публично высказался актер и военнослужащий ВСУ Константин Темляк, который сказал: "Я бросаю в тебя камень. Я просто не имею права не высказать своего мнения по поводу позиции человека, которого считал когда-то умным и справедливым".

После него развернутый ответ опубликовал актер и боец Даниил Мирешкин. В своем посту он отметил, что слова Егорова обесценивают реальность фронта и ставят под сомнение жертвенность тех, кто погиб или был ранен, защищая Украину.

Ранее OBOZ.UA писал, что Даниил Мирешкин, который служит в ВСУ, эмоционально обратился к украинцам из-за двух "горячих" скандалов. По словам артиста, он не понимает, почему в нашем инфопространстве продолжают активно говорить о людях с разрушенной репутацией, и призвал наконец начать создавать кардинально другой контент.

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