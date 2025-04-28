'Я в отчаянии!' Актер Даниил Мирешкин, который служит в ВСУ, эмоционально обратился к украинцам из-за двух 'горячих' скандалов

Украинский актер-военнослужащий Даниил Мирешкин довольно эмоционально высказался о шоу "Холостяк 14" с Тарасом Цимбалюком и режиссере Андрее Белоусе, которого, несмотря на обвинения в притязаниях, не уволили из Молодого театра. По словам артиста, он не понимает, почему в нашем инфопространстве продолжают активно говорить о людях с разрушенной репутацией и призвал наконец-то начать создавать кардинально другой контент.

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Своими мыслями защитник поделился на личной странице в Instagram. Он отметил, что в нашей стране должен заработать институт репутации, чтобы мы перестали умалчивать нарушения моральных норм.

"Я как загляну в интернет, то просто в отчаянии. Что происходит? Типа надо петиция для того, чтобы сместить человека с разрушенной репутацией с должности руководителя театра. Надо беспокоить президента этим вопросом, чтобы обратить внимание на то, что человек уже потерял какое-либо доверие от коллектива. Защита на интервью этих людей, что происходит?" – сказал актер.

Следует отметить, что преподаватель университета имени Карпенко-Карого Андрей Билоус, о котором говорил Мирешкин, был отстранен от должности руководителя Молодого театра в феврале 2025 года из-за обвинений в сексуальных домогательствах. В течение месяца шли внутренние проверки, однако после их проведения режиссер вернулся к работе. А вот говоря о публичной защите Билоуса актер, вероятно, имел в виду последнее интервью Богдана Бенюка. Во время разговора с Алиной Доротюк артист заметил: делать какие-либо выводы слишком рано, ведь официальные расследования еще продолжаются. Более того, по его словам, за этим обвинениям могут стоять "неудачные студенты", распространяющие незначительные или гипотетические детали.

Не меньшее возмущение у Даниила Мирешкина вызвал и новый сезон романтического реалити-шоу "Холостяк". Как отметил актер, он вообще не понимает, почему этот проект до сих пор существует и почему главным героем стал Цымбалюк.

"Почему эта программа продолжает существовать? Почему Тарас Цымбалюк? Я не понимаю, что происходит. До каких пор мы будем терпеть эту зал*пу с неполноценностью? До каких пор мы будем терпеть этот контент? Эти вещи, которые не вмещаются в голову. Какого хр*на мы терпим контент такого качества, мы терпим эти не нормы. Это просто какой-то сюр", – высказался воин ВСУ.

По словам Даниила Мирешкина, украинцы должны сосредоточиться на серьезных проблемах, как помощь военным, а не обращать внимание на подобный контент. Он призвал отечественную творческую интеллигенцию наконец начать создавать проекты, которые носят не только развлекательный, но и просветительский характер.

"Мы просто перестанем существовать, если будем продолжать отмалчиваться, иметь рядом с собой явные несправедливости с нарушением границ и моральных норм. Должен в нашей стране существовать репутационный институт. Если человек недостоин, он не имеет права медийной огласки, интервью, влиять на любые слои населения. Это табу. Надо запретить, просто запретить", – отметил актер.

Негативные эмоции из-за выбора Тараса Цымбалюка новым главным героем шоу "Холостяк 14" у Мирешкина, вероятно, вызвал инцидент с русским языком. В 2024 году в сети всплыло видео, где знаменитость отдыхает в компании блогера Анны Алхим, слушая песни артистов из РФ и общаясь на языке оккупанта. После суток молчания Цимбалюк вышел на связь в сети и признал свою "грубую ошибку". Однако тогда актер также отметил, что люди готовы "смешать с г*вном" публичную личность только из-за одного промаха, а журналистов обвинил в некачественном "пиаре" на его имени.

Ранее в эксклюзивном интервью OBOZ.UA Даниил Мирешкин, который является командиром пехотного взвода с позывным "Культура", отмечал: единственная наша возможность выиграть войну – это создание сознательного общества. По словам актера, наш народ сможет защититься от захватнической России, когда враг поймет, что в нашем государстве нет "ждунов", все разговаривают на украинском, идентифицируют себя как украинцы.

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