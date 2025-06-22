'Пора заканчивать': актер Артемий Егоров заявил об усталости от войны и нарвался на критику от звезд-воинов, которые служат на фронте

Украинский актер Артемий Егоров, известный по ролям в сериалах "Поезд в 31 декабря", "Песики" и "Буча", попал в центр скандала после публикации эмоционального сообщения в Instagram. В нем он заявил, что "устал" от войны и считает, что ее "надо завершать".

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Слова Егорова вызвали жесткую реакцию со стороны военных, в том числе его коллег по цеху – актеров, которые сейчас служат в Вооруженных силах Украины. Они ответили Егорову в своих соцсетях. Хотя сам актер уже удалил скандальный пост, скриншоты распространила журналистка Алина Доротюк в Telegram.

В нем Егоров утверждал, что не видит смысла в продолжении войны, заявив: "Война не может быть священной, великой, справедливой или какой-то там еще. Она может быть только *баной. Эту *баную войну надо завершать. Я не знаю как именно, но ее надо останавливать".

Свое видение актер дополнил риторическими вопросами, в которых выразил удивление, что многие люди продолжают призывать "к концу". "К какому? И, главное, к чьему концу? Может, стоит хотя бы попытаться закончить эту войну в собственной голове. Потому что там, на высоких уровнях, все сделано – и делается дальше для того, чтобы это продолжалось", – написал Егоров.

Также он подчеркнул, что "стыдно говорить вслух, что ты устал от войны, но я устал. Бросьте в меня камень, если вы – нет".

Его "просьбу" выполнили. Первым отреагировал актер и боец ВСУ Константин Темляк, побратим погибшего актера Юрия Фелипенко. В своем Instagram он резко обратился к Егорову: "Я хочу, чтобы таким людям, как Артемий Егоров, позволить уехать из страны навсегда. Я бросаю в тебя камень. Я просто не имею права не высказать своего мнения по поводу позиции человека, которого считал когда-то умным и справедливым".

Еще более детализированный и публичный ответ обнародовал другой актер и военный Даниил Мирешкин. В своем посте он объяснил, почему подобные высказывания не только оскорбительны для военных, но и фактически поддерживают враждебные нарративы. В частности, Мирешкин подчеркнул, что Егоров "тотально не понимает реальности", делит украинцев на "казноворов" и "фанатиков", а также обесценивает подвиг погибших и раненых.

"Если остановится Россия – война остановится. Если мы прекратим защищаться – нас не будет, а враг будет жить в квартире Артемия", – отметил актер.

Мирешкин также обратил внимание, что фраза "до конца", которую критикует Егоров, используется в украинском обществе как символ стойкости, а не как бессмысленное самоуничтожение. В то же время, он отметил, что подобные формулировки часто подхватываются российской пропагандой.

"Вывод: Артемий ссыкло, которое оправдывает собственную немощность всем, чем только попадается на пророссийских Telegram-каналах. Так что Артемию как минимум необходимо "выписать леща" и сменить инфопространство, а как максимум – сходить на прием в Службу Божью, там Артемий поделится своим видением остановки войны в голове", – эмоционально подытожил Мирешкин.

К критике присоединилась блогер и журналистка Алина Доротюк. В своем Telegram-канале она отметила, что подобные заявления играют на руку врагу. Доротюк также обратила внимание на то, что Егоров удалил ее из подписок, а также сделал свою страницу частной.

Ранее OBOZ.UA писал, что Даниил Мирешкин, который служит в ВСУ, эмоционально обратился к украинцам из-за двух "горячих" скандалов. По словам артиста, он не понимает, почему в нашем инфопространстве продолжают активно говорить о людях с разрушенной репутацией и призвал наконец начать создавать кардинально другой контент.

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