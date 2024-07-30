С такими друзьями и в огонь, и в воду. Украинские звезды показали своих близких людей: среди них Тарас Цымбалюк, Тала Калатай и Александр Куровский

Каждый год 30 июля по всему миру отмечают Международный день дружбы. Этот добрый праздник, учрежденный Генеральной ассамблеей ООН в 1958 году, имеет целью призвать граждан выражать самые теплые чувства и благодарность своим близким. В честь этого события украинские звезды рассказали о людях, с которыми они разделяют счастливые моменты жизни, и поделились искренними фото.

Видео дня

Делясь воспоминаниями о лучших друзьях, знаменитости признавались, что они были рядом как в самые лучшие, так и в самые сложные времена. Пресс-служба ICTV2 собрала для OBOZ.UA уникальные истории дружбы известных украинцев.

Сергей Лиховида

Телеведущий не стесняется заявить, что самые близкие друзья давно стали для него родственниками.

"Мои ближайшие друзья Саша (Александр Куровский) и Танюшка уже стали моими кумовьями, поэтому мы не просто друзья, а уже родственники. С ними я могу говорить обо всем на свете и знаю, что они и поддержат, когда надо, и порадуются за меня. Им я доверяю как себе и готов ради них и в огонь, и в воду. Радуюсь, что именно они стали крестными родителями моего Саши", – поделилась знаменитость.

Татьяна Малкова

Звезде сериалов "Участковый с ДВРЗ" и "Морская полиция. Черноморск" дружба далась не так легко. Актриса рассказала, что долго училась быть частью этого сложного вида отношений, из-за чего, к сожалению, потеряла некоторых товарищей.

"Видимо, я не зря прошла этот непростой путь, потому что сейчас у меня есть настоящая подруга, которую я люблю и ценю. Она со мной и когда мне хорошо, и когда у меня проблемы, и я так же рядом с ней в любой момент. Мы можем общаться в любое время суток, если есть необходимость поговорить, что-то обсудить или поделиться чем-то важным", – отметила Татьяна Малкова.

Александр Швачка

Украинскому телеведущему и ветерану ВСУ удалось встретить настоящих друзей, которые готовы не только оказать психологическую поддержку, но и спасти жизнь.

"У меня есть друг Андрей, с которым мы познакомились еще в школе и с тех пор тесно общаемся – а это уже больше 25 лет! За эти годы все бывало, даже ссорились и спорили, но редко и потом мирились. Мы всю жизнь рядом и поддерживаем друг друга в любые моменты – счастливые или драматичные. Именно Андрей очень мне помог, когда я расставался с женой и переживал непростые времена, – поделился Александр Швачка. – У меня еще есть история о военном друге Евгении с позывным "Якут". Он просто спас мне жизнь, когда я получил тяжелое ранение и не мог дотянуться до аптечки. Евгений наложил мне турникет, остановивший кровотечение. Сейчас он сам лечится после тяжелой контузии…"

Татьяна Злова

Для актрисы сериалов "Коп из прошлого" и "Рубан" дружба – это история о поддержке. По словам Татьяны Зловой, большинство ее близких товарищей – актеры, но, несмотря на общую сферу деятельности, доверительные отношения с настоящими и надежными друзьями не менялись, даже если они проходили кастинг на одну роль.

"Со своей лучшей подругой мы дружим уже 20 лет, и есть другая подруга, с которой дружим 18. Главное правило, которого мы придерживаемся, – это слушать и не осуждать. Настоящая дружба похожа на воспитание детей и супружескую жизнь одновременно. Если твой ребенок сделает ерунду, ты не откажешься от него. Если с близким человеком отношения и самочувствие, достоинство и все остальное становится только хуже – надо уходить", – рассказала знаменитость.

Артемий Егоров

Звезда сериала "Вскрытие покажет" видит в друзьях людей, с которыми он может быть настоящим.

"Собой я могу быть с Игорем Портянко или Тарасом Цымбалюком, которых считаю друзьями. С Тариком мы познакомились на съемочной площадке детектива "Вскрытие покажет 2", начали общаться. Потом вместе тренировались в спортзале, появились другие совместные проекты – например, спектакль "Основной инстинкт". Не могу сказать, что был какой-то момент или поступок, когда я понял, что этот человек – мой друг", – признался Артемий Егоров.

Юлия Зорий

Украинская телеведущая рассказала, что своих друзей выбирает по простому принципу: их должны объединять общие интересы и ценности.

"Мне повезло с друзьями. У меня есть хорошие и близкие мне люди, и лучшая моя подруга – Тала Калатай. Мы познакомились на одном из телеканалов, куда меня пригласили вести погоду в утреннем шоу. На тот момент она уже была известной и успешной телеведущей и актрисой, и я даже немного опасалась ее вначале. Но однажды в перерыве между репетициями мы вместе поехали на мойку мыть ее машину и разговорились так искренне, что я рассказала о своей жизни в Черновцах, о потере мамы", – поделилась Юлия Зорий.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что звезды культового фильма "Гарри Поттер" встретились спустя почти 20 лет после выхода всех частей ленты.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!