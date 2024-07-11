Звезды Гарри Поттера встретились почти через 20 лет и поразили фанатов. Фото тогда и сейчас

Звезды кинофраншизы о колдуне Гарри Поттере порадовали поклонников неожиданным совместным фото. Афшан Азад, сыгравшая Падму Патил, и Руперт Гринт – исполнитель роли Рона Уизли – встретились спустя 20 лет и показали, как изменились за это время.

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Звезды позировали вместе, улыбаясь объективу. Фото в своем Instagram разместила Афшан Азад, которая была экранной партнершей рыжего актера на балу по случаю Рождества.

В фильме, хотя Рон пригласил девушку на празднование, танца с ним она так и не дождалась, после чего разочарованно удалилась. Актриса вспомнила этот момент, подписывая видео.

"Падма и Рон воссоединились через 20 лет. О, как родительство изменило нас всех. P.S. Он до сих пор не пригласил меня на танец", – пошутила актриса.

Она добавила скриншот с упомянутой в посте сцены, где школьники наблюдали за другой героиней фильма – Гермионой.

Сейчас знаменитости уже воспитывают своих детей, а их дороги разошлись. Руперт реализует себя в более сложных и жутких кинопроектах, а его коллега отошла от этого дела в 2011 году. Она признавалась, что и не мечтала стать актрисой, а прослушивалась "ради удовольствия".

Несмотря на это, за ней следят более 176 тысяч подписчиков, которых интересует семейная жизнь и беременность Афшан.

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