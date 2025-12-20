УкраїнськаУКР
русскийРУС

Украинская певица, которая весит 130 кг, рассказала об "адской" работе в Дубае и как ее заставили похудеть на 33 кг за три месяца

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
3 минуты
36
Украинская певица, которая весит 130 кг, рассказала об 'адской' работе в Дубае и как ее заставили похудеть на 33 кг за три месяца

Украинская артистка Ольга Филева, которая сейчас весит 130 кг, поделилась подробностями своей карьеры в Арабских Эмиратах. Она призналась, что жесткие требования работодателей довели ее до экстремального похудения, что впоследствии подорвало ее здоровье.

Видео дня

Это признание прозвучало в интервью Славе Демину. В разговоре с ведущим певица рассказала, что ее нынешнее состояние – это следствие многолетней борьбы с расстройством пищевого поведения (РПП), которое обострилось именно во время работы за границей. По словам Ольги, сегодня лишний вес – это не вопрос эстетики, а серьезная угроза: ей трудно ходить, страдают суставы, а наследственность заставляет бояться инсульта.

Украинская певица, которая весит 130 кг, рассказала об "адской" работе в Дубае и как ее заставили похудеть на 33 кг за три месяца

Ультиматум в Дубае: минус 30 кг или депортация

История началась около 11 лет назад, когда 19-летняя девушка, работавшая на рынке Барабашово, мечтала о большой сцене. Получив контракт певицы в Дубае, она столкнулась с жестокой реальностью.

Несмотря на то, что тогда Ольга весила около 80 кг, босс заявил ей прямо: "Ольга, вы, конечно, неплохая девушка, но мы вас будем отправлять домой. Вы очень толстая".

Чтобы остаться и иметь возможность финансово помогать семье, Ольга согласилась на условия, которые сама сейчас называет "концлагерем". Ей пришлось похудеть как можно быстрее на 30 килограммов.

Украинская певица, которая весит 130 кг, рассказала об "адской" работе в Дубае и как ее заставили похудеть на 33 кг за три месяца

В течение трех месяцев она жила по "адскому" графику: после ночных выступлений до четырех утра она шла на занятия по английскому, а затем проводила по два часа в день в спортзале. Ее рацион состоял исключительно из листьев салата, рыбы на пару и воды.

За этот короткий срок Ольга сбросила 33 килограмма, однако это нанесло сокрушительный удар по ее ментальному здоровью.

Украинская певица, которая весит 130 кг, рассказала об "адской" работе в Дубае и как ее заставили похудеть на 33 кг за три месяца

Певица вспоминает, что в тот период она начала панически бояться еды. Когда ее коллеги сидели в фуд-кортах торговых центров, она испытывала ужас перед обычным гамбургером. После возвращения в Украину организм не выдерживал напряжения, и Ольга за два месяца набирала все, что сбросила такой тяжелой ценой. Это повторялось снова и снова на протяжении трех лет работы в Эмиратах.

Украинская певица, которая весит 130 кг, рассказала об "адской" работе в Дубае и как ее заставили похудеть на 33 кг за три месяца

Расстройства пищевого поведения и работа с нутрициологом

Сейчас Ольга Филева пытается наладить отношения с собственным телом с помощью психотерапевта и нутрициолога.

В частности, она призналась, что серьезно задумывалась о липосакции или операции по уменьшению желудка, однако врачи предупредили: без работы над психологическим состоянием любое хирургическое вмешательство будет иметь лишь временный эффект.

Сейчас Филева придерживается правильного питания и мечтает избавиться от 40-45 кг. Однако главным мотивом для изменений называет не внешность, а самочувствие.

Украинская певица, которая весит 130 кг, рассказала об "адской" работе в Дубае и как ее заставили похудеть на 33 кг за три месяца

"Мне уже тяжело ходить, тяжело подняться на второй этаж. Это все не о красоте, это о здоровье", – отметила певица.

Она также призналась, что имеет наследственные риски, ведь ее отец умер от инсульта. По словам Филевой, именно это стало серьезным сигналом задуматься над последствиями лишнего веса: "Это уже такие звоночки, что надо включаться".

Филева призналась, что много лет страдает от неконтролируемых приступов переедания – РПП сложной формы, чаще всего возникающего на фоне стресса.

"Я понимаю головой, что этого делать не нужно, но бывают такие припадки, когда я просто сажусь и ем. Это неконтролируемое потребление пищи, в основном фастфуд", – добавила она.

Украинская певица, которая весит 130 кг, рассказала об "адской" работе в Дубае и как ее заставили похудеть на 33 кг за три месяца

По ее словам, после этого приходят сильная физическая боль, рвота, слезы и чувство вины. Именно поэтому сейчас певица работает с психотерапевтом.

Ранее OBOZ.UA писал, что Оля Цибульская оправдалась за "неидеальную" форму тела и рассказала, сколько килограммов сбросила на диете. Артистка регулярно сталкивается с оскорбительными комментариями после концертов, однако с возрастом научилась воспринимать их без эмоциональной привязанности.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!