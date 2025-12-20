Украинская певица, которая весит 130 кг, рассказала об 'адской' работе в Дубае и как ее заставили похудеть на 33 кг за три месяца

Украинская артистка Ольга Филева, которая сейчас весит 130 кг, поделилась подробностями своей карьеры в Арабских Эмиратах. Она призналась, что жесткие требования работодателей довели ее до экстремального похудения, что впоследствии подорвало ее здоровье.

Это признание прозвучало в интервью Славе Демину. В разговоре с ведущим певица рассказала, что ее нынешнее состояние – это следствие многолетней борьбы с расстройством пищевого поведения (РПП), которое обострилось именно во время работы за границей. По словам Ольги, сегодня лишний вес – это не вопрос эстетики, а серьезная угроза: ей трудно ходить, страдают суставы, а наследственность заставляет бояться инсульта.

Ультиматум в Дубае: минус 30 кг или депортация

История началась около 11 лет назад, когда 19-летняя девушка, работавшая на рынке Барабашово, мечтала о большой сцене. Получив контракт певицы в Дубае, она столкнулась с жестокой реальностью.

Несмотря на то, что тогда Ольга весила около 80 кг, босс заявил ей прямо: "Ольга, вы, конечно, неплохая девушка, но мы вас будем отправлять домой. Вы очень толстая".

Чтобы остаться и иметь возможность финансово помогать семье, Ольга согласилась на условия, которые сама сейчас называет "концлагерем". Ей пришлось похудеть как можно быстрее на 30 килограммов.

В течение трех месяцев она жила по "адскому" графику: после ночных выступлений до четырех утра она шла на занятия по английскому, а затем проводила по два часа в день в спортзале. Ее рацион состоял исключительно из листьев салата, рыбы на пару и воды.

За этот короткий срок Ольга сбросила 33 килограмма, однако это нанесло сокрушительный удар по ее ментальному здоровью.

Певица вспоминает, что в тот период она начала панически бояться еды. Когда ее коллеги сидели в фуд-кортах торговых центров, она испытывала ужас перед обычным гамбургером. После возвращения в Украину организм не выдерживал напряжения, и Ольга за два месяца набирала все, что сбросила такой тяжелой ценой. Это повторялось снова и снова на протяжении трех лет работы в Эмиратах.

Расстройства пищевого поведения и работа с нутрициологом

Сейчас Ольга Филева пытается наладить отношения с собственным телом с помощью психотерапевта и нутрициолога.

В частности, она призналась, что серьезно задумывалась о липосакции или операции по уменьшению желудка, однако врачи предупредили: без работы над психологическим состоянием любое хирургическое вмешательство будет иметь лишь временный эффект.

Сейчас Филева придерживается правильного питания и мечтает избавиться от 40-45 кг. Однако главным мотивом для изменений называет не внешность, а самочувствие.

"Мне уже тяжело ходить, тяжело подняться на второй этаж. Это все не о красоте, это о здоровье", – отметила певица.

Она также призналась, что имеет наследственные риски, ведь ее отец умер от инсульта. По словам Филевой, именно это стало серьезным сигналом задуматься над последствиями лишнего веса: "Это уже такие звоночки, что надо включаться".

Филева призналась, что много лет страдает от неконтролируемых приступов переедания – РПП сложной формы, чаще всего возникающего на фоне стресса.

"Я понимаю головой, что этого делать не нужно, но бывают такие припадки, когда я просто сажусь и ем. Это неконтролируемое потребление пищи, в основном фастфуд", – добавила она.

По ее словам, после этого приходят сильная физическая боль, рвота, слезы и чувство вины. Именно поэтому сейчас певица работает с психотерапевтом.

