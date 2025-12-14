'Пишут, какая я жирная': Оля Цибульская оправдалась за 'неидеальную' форму тела и рассказала, сколько килограммов сбросила на диете

Певица Оля Цибульская отреагировала на критику хейтеров относительно своей фигуры, назвав их замечания "смешными". Артистка публично призналась, что регулярно сталкивается с оскорбительными комментариями после концертов, однако с возрастом научилась воспринимать их без эмоциональной привязанности.

В интервью медиа BLIK артистка откровенно рассказала о своей борьбе с лишним весом и о том, сколько килограммов уже удалось сбросить благодаря интервальному голоданию. По словам певицы, больше всего негатива она получает из-за видео с концертов, снятых "не с того ракурса".

"Я два часа перед концертом укладываю прическу, одеваюсь, делаю грим и выхожу очень красивая. Не все умеют снимать на камеру красиво и сверху, как надо. Снимают такое в сториз, что у меня потом депрессия. Сначала я плакала, а потом начала смеяться. Потому что под этими видео начинают писать, какая я жирная, где у меня складка, куда ее убрать", – рассказала Цибульская.

В то же время певица отметила, что с лишним весом можно справиться, а вот с желанием хейтить других людей – значительно сложнее.

Артистка также подтвердила, что сейчас сознательно контролирует вес из-за активного гастрольного графика. По ее словам, дополнительные килограммы физически ощущаются во время выступлений. Сейчас Оля Цибульская придерживается интервального голодания.

"Это сложно, когда ты тяжелее на 10 кг. На сцене это сложно. Сейчас на интервальном голодании. Едим дважды в день. Первый раз в 9 утра, второй раз в 15 часов, и больше не ем. Но пью воду. Кстати, прикольнее, чем я ела понемногу 5 раз. Сейчас ушло 4 кг, но мне маловато", – объяснила она.

Ранее OBOZ.UA писал о ситуации после концерта в Миргороде, когда в сети активно обсуждали ее сценический образ. Тогда артистка выступила в обтягивающем черном комбинезоне с вырезом на животе и декоративной набедренной повязкой на бедрах. Видео с выступления опубликовала фанатка в TikTok, после чего в комментариях появилась волна критики.

В ответ на хейт певица обнародовала в ролик с негативными комментариями и кратко подытожила свою позицию: "Для кого-то ты всегда жирная и неидеальная. И это нормально, что я ненормальная".

