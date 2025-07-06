'Украинская Катрин Денев'. Ольга Сумская ошеломила сеть откровенным фото в корсете

Актриса Ольга Сумская в очередной раз доказала, что красота не имеет возраста. 58-летняя звезда театра и кино поделилась архивным фото с одной из самых известных своих фотосессий, которая состоялась 17 лет назад, но до сих пор выглядит невероятно актуальной.

Видео дня

Кадры появились в Instagram. "2008 год. Без фотошопа", – отметила актриса в подписи к снимку, на котором предстала в блестящем металлическом корсете с глубоким декольте, черных высоких сапогах на каблуках и с эффектной прической из распущенных локонов. Позировала она на фоне черного полотна и белого фона – минималистично, но с ощутимым драматизмом.

По словам Сумской, над фотосессией работал французский фотограф украинского происхождения Юрий Билак. Именно он воплотил идею образа уверенной, чувственной женщины, не прибегая ни к какой цифровой обработке. "Одна из моих любимых фотосессий", – поделилась звезда.

На момент съемки актрисе было около 41 года, и она поразила своим внешним видом: стройная, подтянутая, с неподдельным блеском в глазах. Пользователи сети мгновенно отреагировали: комментарии под фото заполонили восторженные отзывы.

"Роскошная женщина! Украинская Катрин Денев".

"Оля Сумская, Моника Белуччи, Шэрон Стоун, Кэтрин Зета-Джонс, Катрин Денев – все они из одного винного купажа".

"Оля, ты пожар!"

"Самая красивая женщина – это украинка!"

Многие комментаторы называют Сумскую эталоном женской красоты, ее сравнивают с легендарной французской актрисой Катрин Денев, подчеркивая ее классическую элегантность, сильную харизму и способность вдохновлять даже спустя годы.

Ранее OBOZ.UA писал, что Екатерина Осадчая кардинально сменила прическу и поразила сеть. Она в очередной раз доказала: стиль – это не только об одежде, но и об уверенности в себе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!