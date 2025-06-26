'Украинская Синди Кроуфорд!' Екатерина Осадчая кардинально сменила прическу и поразила сеть

Екатерина Осадчая в очередной раз доказала: стиль – это не только об одежде, но и об уверенности в себе. Телеведущая опубликовала новую фотосессию, где предстала в необычном для себя образе. Роскошные объемные волосы, мужской костюм классического кроя и пронзительный взгляд – именно эти детали мгновенно покорили сеть.

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Подписчики восторженно сравнили Осадчую с культовой супермоделью 90-х. "Украинская Синди Кроуфорд!" – написали в комментариях к Instagram-посту, который мгновенно набрал сотни лайков.

Телеведущая предстала в стильном черном костюме oversize с белой рубашкой, которая игриво выглядывала из-под пиджака. На одном из фото Екатерина Осадчая позирует стоя, легко опершись на белую стену, с мягкой улыбкой и блеском в глазах. Ее объемная прическа с глянцевыми волнами напоминает золотые времена глянца – образы Кроуфорд, Линды Евангелисты и других топ-моделей. На другом снимке звезда сидит, уверенно глядя в сторону.

Впрочем, за этой уверенностью стоит непростой путь. В посте к фотосессии Осадчая откровенно поделилась воспоминаниями о детских комплексах и критике, с которой сталкивалась на пути к карьере.

"В детстве я очень быстро росла и стеснялась своего роста. Быть на голову выше одноклассников казалось тогда страшным приговором. В модельном агентстве мне сказали, что надо "приклеить" уши – сделать пластическую операцию, ведь так, как есть, "не пойдет". Позже досталось моей манере говорить: не такая дикция, не тот голос, слишком много жестов...", – написала телеведущая.

Но с годами она научилась принимать себя и видеть силу в собственной уникальности: "Окружение действительно умеют добавлять нам комплексов. Иногда мы начинаем стесняться вещей, которые нас и делают уникальными. Не потому, что они – плохие, а потому что выбивается из устоявшейся нормы".

Телеведущая подчеркнула, что уверенность в себе – это не дар, а навык, который можно развить. Она призвала выключить внутреннего критика, искать поддержку в близком окружении и работать над тем, что действительно беспокоит.

Ранее OBOZ.UA писал, что Осадчая и Горбунов впервые показали, какой была их свадьба. Пара призналась, что они не планировали организовывать праздничную церемонию, однако друзья решили устроить им сюрприз, так что без гуляний не обошлось.

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