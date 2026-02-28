Украинская группа, участники которой были вынуждены переехать в Великобританию из-за войны, выпустила клип в помощь 'Охматдету'

Украинский коллектив USB (Ukrainian School Band), участники которого были вынуждены покинуть родные дома из-за начала большой войны и переехать в Великобританию, выпустили первый клип на песню HOME ("Додому"). Видеоработа была снята на средства местной общины и имеет благотворительную цель – все деньги, собранные от релиза, артисты передадут на закупку оборудования для детской больницы "Охматдет", куда около двух лет назад попала российская ракета.

Видео дня

Клип на чувственную композицию появился на официальном YouTube-канале группы. Работа сочетает в себе современные и архивные кадры, где важную роль играют оттенки: видео из довоенной Украины цветные, а вот моменты из жизни беженцев серые.

Как рассказали участники USB для программы "Подробиці. Головне", трек стал отражением жизненной истории каждого из них. Артисты поют о вынужденном переезде и надежде как можно скорее вернуться домой.

Глубокий смысл композиции больше всего можно почувствовать через слова припева: "Как найти новый дом, когда сердце осталось там? Как собрать себя, если каждый шаг – это прощание с жизнью? Я ищу тепло в чужих окнах света ночного, где никто не ждет меня и назад уже нет дороги домой".

USB, название которого переводится как Украинский школьный оркестр, был создан после начала вторжения РФ на территорию Украины. Сначала его участники просто собирались вместе и пели под аккомпанемент музыкальной руководительницы Ирины Мухи, а со временем начали создавать собственные работы. Первым результатом их деятельности и стал трек "Додому".

"Когда я играю эту песню, она для меня имеет очень большое значение. Я вкладываю в нее все свои эмоции, и даже несколько раз я плакала, когда ее играла. Меня она очень трогает, потому что это песня обо мне, это песня о нас. Я очень понимаю этот текст песни, потому что я до сих пор еще не адаптировалась в Англии полностью. Поэтому эта песня очень для меня важна", – поделилась участница группы София Курячая.

Передать собранные от релиза клипа средства USB решили именно на помощь "Охматдету", ведь несколько участников коллектива родом из Киева и проходили там лечение. Ирина Муха отметила: "Нам очень хотелось помочь детям, которые остались сейчас в Украине. И также особое, очень особое, я считаю, ощущение, когда ты имеешь возможность изменить что-то, сделать хоть и маленький, но какой-то вклад в улучшение жизни".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что АНТИТЕЛА снова объединились с Эдом Шираном и U2, чтобы напомнить миру о войне.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!