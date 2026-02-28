Украинская группа, участники которой были вынуждены переехать в Великобританию из-за войны, выпустила клип в помощь "Охматдету"
Украинский коллектив USB (Ukrainian School Band), участники которого были вынуждены покинуть родные дома из-за начала большой войны и переехать в Великобританию, выпустили первый клип на песню HOME ("Додому"). Видеоработа была снята на средства местной общины и имеет благотворительную цель – все деньги, собранные от релиза, артисты передадут на закупку оборудования для детской больницы "Охматдет", куда около двух лет назад попала российская ракета.
Клип на чувственную композицию появился на официальном YouTube-канале группы. Работа сочетает в себе современные и архивные кадры, где важную роль играют оттенки: видео из довоенной Украины цветные, а вот моменты из жизни беженцев серые.
Как рассказали участники USB для программы "Подробиці. Головне", трек стал отражением жизненной истории каждого из них. Артисты поют о вынужденном переезде и надежде как можно скорее вернуться домой.
Глубокий смысл композиции больше всего можно почувствовать через слова припева: "Как найти новый дом, когда сердце осталось там? Как собрать себя, если каждый шаг – это прощание с жизнью? Я ищу тепло в чужих окнах света ночного, где никто не ждет меня и назад уже нет дороги домой".
USB, название которого переводится как Украинский школьный оркестр, был создан после начала вторжения РФ на территорию Украины. Сначала его участники просто собирались вместе и пели под аккомпанемент музыкальной руководительницы Ирины Мухи, а со временем начали создавать собственные работы. Первым результатом их деятельности и стал трек "Додому".
"Когда я играю эту песню, она для меня имеет очень большое значение. Я вкладываю в нее все свои эмоции, и даже несколько раз я плакала, когда ее играла. Меня она очень трогает, потому что это песня обо мне, это песня о нас. Я очень понимаю этот текст песни, потому что я до сих пор еще не адаптировалась в Англии полностью. Поэтому эта песня очень для меня важна", – поделилась участница группы София Курячая.
Передать собранные от релиза клипа средства USB решили именно на помощь "Охматдету", ведь несколько участников коллектива родом из Киева и проходили там лечение. Ирина Муха отметила: "Нам очень хотелось помочь детям, которые остались сейчас в Украине. И также особое, очень особое, я считаю, ощущение, когда ты имеешь возможность изменить что-то, сделать хоть и маленький, но какой-то вклад в улучшение жизни".
