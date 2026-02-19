'Я старый мужчина, но плакал как ребенок'. АНТИТЕЛА снова объединились с Эдом Шираном и U2, чтобы напомнить миру о войне. Перевод песни

Украинский коллектив"АНТИТЕЛА" вместе с английским певцом Эдом Шираном и рок-группой U2 представили лирик-видео на совместную композицию Yours Eternally. Музыкальную работу артисты посвятили смелости и несокрушимой силе духа граждан Украины во время большой войны.

Клип на песню обнародовали на официальном YouTube-канале U2. Стоит отметить, что глубокий трек стал частью мини-альбома коллектива Days Of Ash, основной темой которого является борьба за демократию и права человека.

Перевод песни

Не спи

Даже не думай об этом

Не нужно

Разве что немного

Все еще мечтай

О пробуждении свободным

Какими мы можем быть

Забудь

Все, что не подходит

Сожаление

Не жалей об этом

Не делай ставку на то, чтобы избавиться от меня

Твой навсегда

***

Дорогие друзья или кто вы там

Мы называем себя так в последнее время

Мое текущее местонахождение

Я не могу раскрыть

Географически

Это место, где я не был раньше

Но эмоционально

Мы на одной дороге

Если у вас есть возможность посмеяться

Смейтесь надо мной

Если у вас есть возможность надеяться

Это обязанность

***

Не спи

Даже не думай об этом

Не нужно

Разве что немного

Все еще мечтай

О пробуждении свободным

Какими мы можем быть

Забудь

Все, что не подходит

Сожаление

Не жалей об этом

Не делай ставку

На то, чтобы избавиться от меня

Твой навсегда

***

Как твой так называемый спутник

Худшие шутки и лучшие времена

Ты поднял меня высоко

А звезды привели меня домой

Твоя вера в меня была ослепительной

Твоя песня – это та, которую я всегда пел

Ты не потерялся там, потому что ты не одинок

Если у тебя есть шанс дотянуться

Дотянись до меня

В хаосе земли мы найдем красоту

Все это время мы гонялись за пылью

Песня солдата, жажда моряка

За славу мира

Которого мы еще не видим

***

Воля, воля, воля

Воля, воля, воля

Воля, воля, воля

Воля, воля, воля

Главными героями видеоработы стали участники "АНТИТЕЛ", военнослужащие и гражданские украинцы, которые ежедневно доказывают свою несокрушимость миру. Сочетание визуальной картинки и глубокого смысла композиции Yours Eternally произвело сильное впечатление на пользователей сети:

"Я уже старый мужчина, но плакал как ребенок... Я люблю U2. Слава Украине!"

"Спасибо, U2 и Эд, за то, что подбадриваете украинцев в это сложное время. Мы очень благодарны!"

"Слезы наворачиваются на глаза от того, как прекрасна эта песня".

"Красиво, вдохновляюще и дарит надежду".

"Как же хочется проснуться, услышать "Все закончилось, мы выстояли, мы победили", слушать эту песню, а рядом родные, близкие, все живы и здоровы".

Стоит отметить, что артисты не в первый раз объединяют свои силы, чтобы привлечь внимание мира к ужасам полномасштабной войны, которую начала Россия против Украины. В 2022 году U2 приехали в Киев и вместе с "АНТИТЕЛАМИ" выступили в метро, даря людям хоть немного положительных эмоций в сложные времена.

В свою очередь Эд Ширан записал с украинской группой песню 2step.

