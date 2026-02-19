"Я старый мужчина, но плакал как ребенок". АНТИТЕЛА снова объединились с Эдом Шираном и U2, чтобы напомнить миру о войне. Перевод песни
Украинский коллектив"АНТИТЕЛА" вместе с английским певцом Эдом Шираном и рок-группой U2 представили лирик-видео на совместную композицию Yours Eternally. Музыкальную работу артисты посвятили смелости и несокрушимой силе духа граждан Украины во время большой войны.
Клип на песню обнародовали на официальном YouTube-канале U2. Стоит отметить, что глубокий трек стал частью мини-альбома коллектива Days Of Ash, основной темой которого является борьба за демократию и права человека.
Перевод песни
Не спи
Даже не думай об этом
Не нужно
Разве что немного
Все еще мечтай
О пробуждении свободным
Какими мы можем быть
Забудь
Все, что не подходит
Сожаление
Не жалей об этом
Не делай ставку на то, чтобы избавиться от меня
Твой навсегда
***
Дорогие друзья или кто вы там
Мы называем себя так в последнее время
Мое текущее местонахождение
Я не могу раскрыть
Географически
Это место, где я не был раньше
Но эмоционально
Мы на одной дороге
Если у вас есть возможность посмеяться
Смейтесь надо мной
Если у вас есть возможность надеяться
Это обязанность
***
Не спи
Даже не думай об этом
Не нужно
Разве что немного
Все еще мечтай
О пробуждении свободным
Какими мы можем быть
Забудь
Все, что не подходит
Сожаление
Не жалей об этом
Не делай ставку
На то, чтобы избавиться от меня
Твой навсегда
***
Как твой так называемый спутник
Худшие шутки и лучшие времена
Ты поднял меня высоко
А звезды привели меня домой
Твоя вера в меня была ослепительной
Твоя песня – это та, которую я всегда пел
Ты не потерялся там, потому что ты не одинок
Если у тебя есть шанс дотянуться
Дотянись до меня
В хаосе земли мы найдем красоту
Все это время мы гонялись за пылью
Песня солдата, жажда моряка
За славу мира
Которого мы еще не видим
***
Воля, воля, воля
Воля, воля, воля
Воля, воля, воля
Воля, воля, воля
Главными героями видеоработы стали участники "АНТИТЕЛ", военнослужащие и гражданские украинцы, которые ежедневно доказывают свою несокрушимость миру. Сочетание визуальной картинки и глубокого смысла композиции Yours Eternally произвело сильное впечатление на пользователей сети:
"Я уже старый мужчина, но плакал как ребенок... Я люблю U2. Слава Украине!"
"Спасибо, U2 и Эд, за то, что подбадриваете украинцев в это сложное время. Мы очень благодарны!"
"Слезы наворачиваются на глаза от того, как прекрасна эта песня".
"Красиво, вдохновляюще и дарит надежду".
"Как же хочется проснуться, услышать "Все закончилось, мы выстояли, мы победили", слушать эту песню, а рядом родные, близкие, все живы и здоровы".
Стоит отметить, что артисты не в первый раз объединяют свои силы, чтобы привлечь внимание мира к ужасам полномасштабной войны, которую начала Россия против Украины. В 2022 году U2 приехали в Киев и вместе с "АНТИТЕЛАМИ" выступили в метро, даря людям хоть немного положительных эмоций в сложные времена.
В свою очередь Эд Ширан записал с украинской группой песню 2step.
