Украинка вошла в Книгу рекордов Гиннеса как обладательница самых длинных в мире волос: как выглядит Рапунцель Алия Насырова

35-летняя художница и модель Алия Насырова, родом из Украины, попала в Книгу рекордов Гиннеса как обладательница самых длинных в мире волос. Их длина достигает 2 м 57 см и 33 мм. Благодаря роскошным прядям женщину называют "Рапунцель".

В общем волосы Насыровой почти на метр длиннее ее роста, что составляет 1 м 65 см. Об этом сообщили на сайте Guinness World Records.

Она отмечает, что никогда масштабно не подстригала длину, однако лишь слегка подрезала кончики, чтобы поддерживать хорошее состояние. В частности, Алия считает, что ее поступок может стать примером для людей, чтобы полюбить свою природную красоту.

"Надеюсь, моя история вдохновит читателей полюбить их природную красоту. Я художник и считаю, что каждый человек прекрасен, даже если он выглядит "по-другому", – сказала Насырова.

По ее словам, движущей силой начать отращивать волосы стала бабушка и мама, у которых были длинные пряди. В частности, персонаж из диснеевского мультфильма "Рапунцель: Запутанная история" – Рапунцель – стала едва ли не самым большим вдохновением.

На уход за "гривой" она тратит немало времени, поэтому, по словам художницы, голову приходится мыть один раз в неделю. Во время этого ритуала ей приходится тратить около двух часов для нанесения и выдерживания маски и около суток для полного высыхания. Женщина рассказала, что не любит использовать фен.

"Я придерживаюсь нескольких простых правил, чтобы сохранить здоровье своих волос: не крашусь, пользуюсь только натуральными продуктами и очень редко использую хну, наношу на волосы натуральные маски и масла, в основном готовлю их сама, никогда не расчесываю мокрые волосы и не пользуюсь феном. А также то, что я регулярно подстригаю секущиеся кончики, я ем здоровую пищу и не употребляю алкоголь. Я принимаю витамины и делаю массаж кожи головы, иногда посещаю море или океан, чтобы пропитать волосы всеми природными минералами", – рассказала она о секретах своего ухода.

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