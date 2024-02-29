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"Подарок Будды": как выглядит женщина с самыми длинными ресницами в мире. Фото

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
2 минуты
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'Подарок Будды': как выглядит женщина с самыми длинными ресницами в мире. Фото

Обычно мы привыкли к тому, что волосы на теле, кроме головы, дорастают до определенной длины и такими остаются на всю жизнь. Но китаянка Ю Цзянься сломала систему и попала в Книгу рекордов Гиннеса как обладательница самого длинных в мире ресниц длиной в 20,5 см по состоянию на 2021 год. Свою особенность она называет "подарком Будды".

Женщина утверждает в Guinness World Records, что ее ресницы начали активно расти в 2015 году после того, как она много лет до этого более 480 дней провела в горах. По ее мнению, эта аномалия является "подарком Будды", ведь научного или генетического объяснения она не нашла.

Что интересно, длина ресниц не влияет на повседневную жизнь Ю Цзянься, а наоборот, помогает – экономит на излишней косметике. "Благодаря моим естественным длинным ресницам мне не нужно наносить тени или подводку. Мои природные ресницы выполняют роль длинной подводки. Поскольку они натуральны, мне легко умываться и заниматься повседневной жизнью. Они выпадают и снова растут", – объяснила она.

"Подарок Будды": как выглядит женщина с самыми длинными ресницами в мире. Фото

Ю Цзянься в 2016 году попадала в Книгу рекордов Гиннеса с той же номинацией, впрочем, в то время ее ресницы имели 12,4 см. За пять лет они отросли на 8,1 см. Сейчас они настолько длинные, что женщина заправляет их за ухо.

"Подарок Будды": как выглядит женщина с самыми длинными ресницами в мире. Фото

Она считает, что эта особенность придает ей невероятную силу. "Между моими длинными ресницами и сильным телом может быть определенная связь. Сейчас я здорова, но когда я родилась, то была относительно слабой. Сейчас я чувствую себя достаточно хорошо, и многие думают, что я выгляжу младше", – поделилась она.

"Подарок Будды": как выглядит женщина с самыми длинными ресницами в мире. Фото

Ранее OBOZ.UA сообщал, что самая низкая женщина в мире Джиоти Амге установила еще один рекорд. Она попала в Influencer Book of World Records – Книгу рекордов инфлюенсеров. За ней в соцсети Instagram следят более 1,4 млн пользователей.

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