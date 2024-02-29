'Подарок Будды': как выглядит женщина с самыми длинными ресницами в мире. Фото

Обычно мы привыкли к тому, что волосы на теле, кроме головы, дорастают до определенной длины и такими остаются на всю жизнь. Но китаянка Ю Цзянься сломала систему и попала в Книгу рекордов Гиннеса как обладательница самого длинных в мире ресниц длиной в 20,5 см по состоянию на 2021 год. Свою особенность она называет "подарком Будды".

Женщина утверждает в Guinness World Records, что ее ресницы начали активно расти в 2015 году после того, как она много лет до этого более 480 дней провела в горах. По ее мнению, эта аномалия является "подарком Будды", ведь научного или генетического объяснения она не нашла.

Что интересно, длина ресниц не влияет на повседневную жизнь Ю Цзянься, а наоборот, помогает – экономит на излишней косметике. "Благодаря моим естественным длинным ресницам мне не нужно наносить тени или подводку. Мои природные ресницы выполняют роль длинной подводки. Поскольку они натуральны, мне легко умываться и заниматься повседневной жизнью. Они выпадают и снова растут", – объяснила она.

Ю Цзянься в 2016 году попадала в Книгу рекордов Гиннеса с той же номинацией, впрочем, в то время ее ресницы имели 12,4 см. За пять лет они отросли на 8,1 см. Сейчас они настолько длинные, что женщина заправляет их за ухо.

Она считает, что эта особенность придает ей невероятную силу. "Между моими длинными ресницами и сильным телом может быть определенная связь. Сейчас я здорова, но когда я родилась, то была относительно слабой. Сейчас я чувствую себя достаточно хорошо, и многие думают, что я выгляжу младше", – поделилась она.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что самая низкая женщина в мире Джиоти Амге установила еще один рекорд. Она попала в Influencer Book of World Records – Книгу рекордов инфлюенсеров. За ней в соцсети Instagram следят более 1,4 млн пользователей.

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