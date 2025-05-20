'Указание сверху': в двух городах Украины отменили благотворительные концерты группы 'Курган и Агрегат' и удивили причиной

В Виннице и Ивано-Франковске отменили концерты украинской группы "Курган и Агрегат", которая во время своих шоу собирает деньги на помощь военным ВСУ. Как отметили артисты, они заранее согласовали все детали выступлений с локациями, однако со временем им неожиданно отказали в проведении мероприятий.

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Причиной этому стало использование коллективом ругани в своих песнях. Об этом сообщили Амиль и Рамиль Насировы на личных страницах в Instagram.

Выйти на сцену в Ивано-Франковске "Курган и Агрегат" должны были 13 июня на территории "Дворца Потоцких", а уже 15 числа дать концерт в Виннице в PIROGOV SKY. Как указано в афише, 50% прибыли с выступлений и средства с аукционов должны были быть направлены на нужды Сил обороны.

"Это было согласовано с локациями. И потом локации резко выходят на нас и говорят: "Мы запрещаем вам проводить концерт, потому что вы материтесь и так нельзя". В Виннице очень интересная история. Кто-то просто настучал, что мы в прошлом году на концерте за донат на ВСУ разыгрывали песню, в которой есть ругань, и нам просто запретили проводить концерт", – отметил участник коллектива Амиль Насиров.

Кстати, артист добавил, что в прошлый раз группе "Курган и Агрегат" удалось собрать более полутора миллионов гривен в Виннице и еще 700 тыс. грн. в Ивано-Франковске за полуторачасовой концерт.

Вскоре Рамиль Насиров вышел на связь и сообщил, что в отмене их музыкальных шоу нет вины вышеупомянутых локаций. Он объяснил: "Удалил Stories об отмене концертов в Виннице и Ивано-Франковске из-за того, что не площадки виноваты. Пришло указание сверху. Причина та же – матюки".

Инцидент также прокомментировали и на Instagram-странице PIROGOV SKY. Представители площадки отметили, что обычно концерты в рамках их проекта проходят в Национальном музее-усадьбе Николая Пирогова. После анонса выступления коллектива "Курган и Агрегат" они получили немало жалоб от винничан из-за того, что в учреждении культуры прозвучат песни с руганью, поэтому было принято решение изменить локацию.

Напомним, что в 2018 году вокруг фрик-группы "Хамерман Знищує Віруси" тоже разгорелся скандал из-за выступления в Ивано-Франковске. Участники коллектива вышли на сцену почти голыми: Владимир Пахолюк предстал перед зрителями в одном чулке, прикрывающем половой орган, а Альберт Цукренко "одел" две картонные картины. Такая выходка артистов наделала немало шума, а мэр города Руслан Марцинкив даже поручил освятить площадку, где проходило выступление. Впоследствии полиция города открыла производство по статье "хулиганство", ведь на участников "Хамерман Знищує Віруси" поступили жалобы от местных жителей. Однако в 2024 году коллектив снова вернулся на сцену Ивано-Франковска.

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