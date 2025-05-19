'Учительница 40 мин рассказывала, что украинцы – нацисты': звезда 'МастерШеф', которая год прожила в РФ, раскрыла правду об отношении там к беженцам

Победительница 14-го сезона шоу "МастерШеф" Наталка Никишина откровенно рассказала о своем болезненном опыте вынужденного пребывания в России, когда ей было 12-13 лет. В детстве она с семьей сбежала из родного Луганска из-за оккупации и боевых действий – сначала в Ростов-на-Дону, а затем в Киев. Год в России стал для Наталки настоящим испытанием.

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"Это был самый ужасный период в моей жизни", – вспоминает она в интервью Славе Демину. По словам Никишиной, в России ее с первого дня не воспринимали как равную. В школе, куда она пошла в Ростове-на-Дону, девочка стала объектом издевательств из-за внешности, языка и национальности. Несмотря на то, что семья Наталки выехала из Луганска, именно за происхождение из Украины она подвергалась унижениям.

"Я приходила на урок "Русская литература". И учительница не вела урок, а 40 минут рассказывала, что украинцы нацисты, бандеровцы, какой там президент, все дебилы, все конченые. И когда она увидела меня на последней парте, она спрашивала, что это за девочка. А все такие: это новая девочка. И она говорит, а ты откуда? Я говорю, из Луганска. И она немножко обалдела. Но просто продолжила то, что она делала, и все. И ко мне было отношение специфическое", – рассказала Наталья Никишина.

Это был не единичный случай. Девушка вспоминает, как жители района, узнав, что они беженцы из Украины, обвиняли ее семью в "отбирании рабочих мест" и "получении их денег".

Семья Никишиной на момент начала оккупации Луганской области не имела родственников в Украине, поэтому сначала решила переждать в России. Но со временем увиденное по телевизору – откровенная дезинформация, когда кадры из Луганска подавали как съемки из Донецка – окончательно убедило родителей: возвращаться на украинскую территорию нужно любой ценой.

"Когда мои родители увидели по телевидению, что Россия манипулирует фактами, что она врет, что показывают Донецк, а по факту это Луганск, мы поехали в Украину", – вспоминает она.

Так семья добралась до Киева. Сначала планировали переехать в Харьков, но из-за родственников, которые также переехали из потенциально опасных территорий, остановились в столице. После пережитого в РФ, как говорит кулинар, Украина встретила теплом. Контраст был разительный: после серой, враждебной среды в России девочка впервые почувствовала себя в комфорте.

Ранее OBOZ.UA писал, что актер Алексей Гнатковский обратился к украинцам с мощной речью. Прямо со сцены актер отметил: ежедневно наша страна страдает от полномасштабного вторжения, которое начала Россия, поэтому каждый украинец обязан защищать Родину, независимо от того, находится на фронте или в тылу.

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