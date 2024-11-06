Участница 'Мисс Вселенная' из Украины Алина Пономаренко оделась в винтажный костюм с историей: его носила моя мама

Представительница Украины на "Мисс Вселенная 2024" Алина Пономаренко показала фотографию в розовом винтажном костюме, который в свое время носила ее мама. Одесситка, вероятно, взяла его с собой в Мексику, ведь именно в этой стране проходит конкурс красоты, а участница уже находится там с конца октября.

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Девушка опубликовала в Instagram две фотографии: на первой она позирует среди каминных глыб, а на второй – ее мама на берегу моря. Оба снимка были сделаны в одном и том же костюме малинового цвета и почти в идентичной позе.

Более того, Алина Пономаренко также надела винтажные очки. Она не забыла о своем главном атрибуте – белой ленте с надписью "Украина", которую на "Мисс Вселенная" носят участницы.

Один наряд и разные поколения. Я и моя мама, и прекрасный розовый костюм, который я впервые надела много лет спустя после того, как его надела моя мама. Я очень скучаю по своей семье, и эти красивые детали делают меня очень счастливой и напоминают мне, что на другом континенте моя семья любит и поддерживает меня всем сердцем", – поделилась Алина Пономаренко.

Костюм состоял из майки и юбки в облипку. Его акцентными деталями стало перекрестное плетение под грудью и на подоле юбки. Подписчики Пономаренко были в восторге от образа и оставили множество эмодзи в виде сердечек в комментариях.

Напомним, "Мисс Вселенная 2024" состоится в Мехико уже 16 ноября – впервые с 2007 года Мексика будет принимать событие. В этом году количество полуфиналисток увеличилось до 30, что является самым высоким показателем за всю историю конкурса.

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