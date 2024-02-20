Участница 'Мисс Мира 2023' от Украины София Шамия показала своих первых конкуренток на конкурсе в Индии. Фото

Представительница Украины на "Мисс Мира 2023" – 19-летняя София Шамия – уже познакомилась со своими конкурентками на конкурсе, прибывшими в Индию. 71-й престижный конкурс красоты и таланта пройдет в Мумбаи, где 18 февраля стартовала подготовка, а 9 марта во Всемирном конференц-центре Джио пройдет грандиозный финал.

Оргкомитет Miss Ukraine на официальной странице в Instagram делится свежими фотографиями украинской красавицы из Индии. На одном из фото София позирует в компании десять других участниц "Мисс Мира".

"Один из первых дней в Индии, очень благодарна за возможность познакомиться со многими странами и исследовать индийскую культуру. С нетерпением жду больше", – поделилась своими впечатлениями украинка.

Для первой встречи с конкурентками София выбрала изысканное мини-платье от киевского бренда M'admire. Изделие молочного оттенка привлекает своим нетипичным кроем на одно плечо, мерцающими объемными узорами и необычными элементами из фатина и декоративных перьев. Известно, что этот же бренд разработал для "Мисс Украина" и некоторые другие ее образы.

Платье каждой участницы украшает серебряный бейджик с названием ее страны. София показала, с кем из девушек уже успела познакомиться.

Судя по еще ряду опубликованных кадров, "Мисс Украина" искренне подружилась с участницей из Молдовы. Вместе они делают улыбающиеся селфи, на которых обнимаются.

Также Шамия регулярно появляется в компании представительницы Греции. Это и неудивительно, ведь девушки стали соседками по комнате.

"Вчера в Индии на международном конкурсе "Мисс Мира" прошел день знакомств. Участницы со всего мира были приглашены на ужин, где могли пообщаться и прекрасно провести время", – рассказали представители Miss Ukraine.

София провела отличный вечер в компании представительниц Молдовы, Греции, Чехии, Словении, Республики Тринидад и Тобаго и других стран, сделав памятные фото.

Кроме того, на странице Miss Ukraine презентовали интродакшн видео Софии Шамии для международного конкурса, в котором 19-летняя студентка экономического факультета Киево-Могилянской академии, а также художница-благодетельница делится собственной историей и историей страны, которую представляет.

"У нас была прекрасная возможность работать над видео с талантливой командой популярного украинского режиссера и оператора Александра Шапоринского, который снял клипы для многих украинских звезд, в частности, многие творческие видеоработы были созданы для Артема Пивоварова", – рассказали под роликом.

Ожидается, что подготовка к финалу будет насыщенной и плодотворной. Все конкурсантки уже сделали фотографии в национальных индийских костюмах и стали ближе знакомиться с культурой страны, которая их принимает.

Как писал OBOZ.UA, ранее Шамия представила благотворительный ролик с объяснением, в чем состоит смысл ее победы в конкурсе талантов "Мисс Мира". Девушка рассказала о разрушенной Украине и своей общественной работе с пострадавшими детьми. Такая настойчивость и распространение миру информации о войне среди участниц есть довольно нестандартным, ведь обычно на конкурсах талантов о политике не говорят.

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