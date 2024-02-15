'Ужасная война разрушила мой родной дом': 19-летняя украинка София Шамия презентовала мощный ролик для 'Мисс Мира 2023'

Победительница "Мисс Украина 2023" 19-летняя София Шамия представила благотворительный ролик с объяснением, в чем состоит смысл ее победы в конкурсе талантов "Мисс Мира". Девушка рассказала о разрушенной Украине и своей общественной работе с пострадавшими детьми. Такая настойчивость и распространение информации о войне для мира среди участниц довольно нестандартна, ведь обычно на конкурсах талантов о политике не говорят.

В видеоролике для "Мисс Мира 2023" в Instagram девушка рассказала о своей волонтерской деятельности и как ее хобби стало помогать пострадавшим от войны деткам. "Моя главная миссия – зажечь и лелеять свет в детских сердцах", – заявила она.

Мисс Украины в который раз напомнила обществу о том, что в Украине продолжается кровопролитная война, и рассказала о последствиях, которые она приносит.

"24 февраля 2022 года ужасная война разрушила мой родной дом – Украину, оставив развалины того, что когда-то было счастливой жизнью. Тысячи людей потеряли дома из-за ракетных ударов. Улицы, села и целые города лежат в руинах, природа опустошена. Боль коснулась каждого из нас. Я уже занималась благотворительностью, но война заставила меня понять, что я могу сделать больше. Меня вдохновили украинские волонтеры", – резюмировала девушка.

София Шамия любит рисование, что и дало толчок на создание дела, помогающего деткам и их мамам – арт-терапия. В частности, чтобы иметь возможность постоянно работать с этими людьми, она даже официально получила статус волонтера.

"Как художница, я поняла целебную силу искусства. Вот почему я начала арт-терапию с детьми – чтобы понять их эмоции. Я организовала благотворительный аукцион и средства от продаж картин направила на реабилитацию детей, у которых отобрали детство", – говорится в видео.

Эти деньги получила организация "Frontline Medicks", которая оказывает помощь всем пострадавшим от войны, включая военных.

Дети – это те, с кем работает девушка. Она активно проводит им благотворительные мероприятия, и именно в поддержке малышей видит свою миссию. Шамия верит, что ее победа в "Мисс Вселенная 2023" сможет объединить мир.

"В Охматдите я имела невероятную возможность встретиться с Мариной, которая мужественно пережила потерю ноги и сейчас пользуется протезом. Я была невероятно счастлива, увидев искру в ее глазах. Заметив это, я поняла, какая моя главная миссия – зажечь и лелеять свет в детских сердцах. Это то, к чему я стремлюсь", – заключила мисс Украины.

Напомним, "Мисс Мира 2023" состоится 9 марта 2024 года во Всемирном конференц-центре Джио в Мумбаи, Индии.

Это не первый раз, когда София Шамия вспоминает о войне в Украине к конкурсу талантов. Ранее OBOZ.UA писал о ее хобби – рисовании – и еще одном волонтерском деле – продавать картины, а вырученные средства направлять на благотворительность.

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