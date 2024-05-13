Участник Евровидения 2024 от Великобритании раскрыл неожиданный факт о своих зубах: они скоро выпадут

Представитель Великобритании на Евровидении 2024 Олли Александр боится, что его зубы скоро выпадут. Певец поделился переживаниями с фанатами, раскрыв неожиданный факт о себе.

Оказывается, у 33-летнего исполнителя нет "взрослых" зубов. Об этом звезда рассказал на своей странице в соцсети X еще в 2019 году. По словам Олли, все его зубы – молочные, а коренные у него не растут.

"Это буквально молочные зубы. Некоторые из моих зубов непостоянные, потому что в моем рту их просто не было", – написал он, а затем добавил: "Мои молочные зубы крепкие, но когда-нибудь они выпадут". Поклонники прокомментировали признание знаменитости. "У меня было то же, но теперь у меня есть имплантаты!" – написал один из пользователей. "Это так мило", – считает второй комментатор.

В этом году Олли Александр впервые принимал участие в песенном конкурсе Евровидение, гранд-финал которого состоялся 11 мая в городе Мальме, Швеция. Артист занял 18-е место рейтинга с результатом в 46 баллов от жюри и 0 от зрителей. В последний раз Великобритания стала победительницей конкурса в 1997 году.

Песня британца Dizzy рассказывает о "головокружении от поцелуев", а номер на сцене Евровидения демонстрировал душевую комнату с боксерами, между которыми "горели искры".

Сам Олли – открытый гей и не скрывает настоящего себя. Кто еще из участников Евровидения 2024 входит в ЛГБТК+ сообщество – читайте в нашем материале.

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