У Папы Льва XIV нашли родственные связи с топ-звездами шоу-бизнеса: кто они

После того, как 8 мая этого года конклав в Ватикане избрал 267-м епископом Рима американца Роберта Фрэнсиса Превоста, который взял себе имя Лев XIV, его личность вызвала большой интерес у общественности. В частности под прицел попали и родственные связи главы Католической церкви, ведь оказалось, что он имеет общего предка с несколькими известными звездами мирового шоу-бизнеса.

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Согласно генеалогическому исследованию, которое провели эксперты The New York Times, в 1590-х годах в Канаде родился мужчина по имени Луи Буше де Гранпре. Именно он связывает Папу Льва XIV с актрисой Анджелиной Джоли, писателем Джеком Керуаком, а также певцами Джастином Бибером и Мадонной.

Кроме того, в генеалогическом дереве понтифика есть и имена известных политических деятелей. Среди них бывшие премьер-министры Канады Пьер и Джастин Трюдо, и жена 42-го президента США – Хиллари Клинтон.

Кстати, среди всех вышеперечисленных знаменитостей больше всего выделяется Мадонна. Дело в том, что в 1989 году церковь осудила артистку за клип на песню Like a Prayer, поскольку в видеоработе были продемонстрированы противоречивые религиозные образы.

Для того, чтобы исследовать родственные связи Папы Льва XIV, эксперты охватили период в 500 лет. Они обнаружили, что понтифик имеет предков во Франции, Италии, Испании, США, Кубе, Канаде и Гаити. Интересно, что в генеалогическом дереве главы Католической церкви были дворяне, порабощенные люди, борцы за свободу и даже рабовладельцы.

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