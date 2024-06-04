Королевская семья показала официальные портреты беременной принцессы Иордании Раджвы

К первой годовщине свадьбы принца Иордании Хусейна ибн Абдалла и принцессы Раджвы Аль Хусейн королевская семья продемонстрировала фотографии принцессы, беременной первенцем. Известно, что наследник престола явится на свет летом.

На камеру принцесса Раджва позировала в ярко-красном платье бренда Alice+Olivia, который подчеркивал форму ее округлого животика благодаря резинке под грудью. На фото, опубликованном Arabian Royal Agency, видно, что королевское лицо собрала лицевые прядки волос на затылке и сделала легкие волны.

Свой невесомый образ она дополнила длинными золотыми серьгами в форме веера, а на правую руку надела двойной браслет с драгоценностями.

Эти фотографии – ее первые публичные фото в статусе будущей мамы.

Известно, что принц Иордании Хусейн и принцесса Раджва поженились 1 июня прошлого года. На празднование пригласили гостей со всего мира, среди которых были принц и принцесса Уэльские Уильям и Кейт и первая леди США Джилл Байден с внучкой.

10 апреля этого года, незадолго до 30-летия принцессы, королевская семья известила о предстоящем пополнении в семье. Пол малыша супруги держат в тайне.

Ранее OBOZ.UA писал, что впервые за долгое время королева Испании Летиция и король Филипп VI показали семейные фото вместе с двумя дочерьми. Приурочили фотосессию к 20-летию со свадьбы.

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