'Почему вы слушаете русские песни?' Рамина спровоцировала дискуссию в сети из-за случая с детьми на улице

Украинский интервьюер Рамина Эсхакзай поделилась, что во время недавней прогулки со своими собачками услышала, как две девочки пели российские композиции. Как созналась ведущая, сначала она колебалась, стоит ли подходить к детям и делать им замечание, ведь этим должны заниматься родители, однако в конце концов решила пообщаться с ними. Такой поступок блогера спровоцировал довольно оживленное обсуждение в сети, ведь далеко не все пользователи согласились с ее позицией.

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О такой ситуации интернет-деятельница рассказала на личной странице в Instagram. Она также обратилась к подписчикам с просьбой порекомендовать интересный украинский контент для детей, что поможет вытеснить из их информационного пространства российские работы.

"Только что гуляла с собаками. Сидят девочки и поют русские песни про котят и ромашки. В голове сразу мысль: "Подойти, поговорить. А кто я такая, чтобы учить чужих детей?!" Сразу агрессия. Почему я должна говорить с чужими детьми, если их родителям пох*й на то, что слушают их дети? Почему мне не должно быть по**й?! Прохожу круг. Принимаю с холодной головой решение подойти и спросить о том, почему именно русские песни. Оказывается, что девочки знают, что это плохо, и мама говорит так не делать, но попало один раз в рекомендации – и заело в голове", – написала интервьюер.

Как призналась Рамина Эсхакзай, ей очень стыдно из-за того, что она сразу начала плохо думать о родителях девочек, ведь они на самом деле показывают им на своем примере, что все российское – враждебно. В частности, как отметила инфлюенсер, мама детей даже поблагодарила ее за неравнодушие.

Однако далеко не у всех пользователей сети эта история вызвала положительные эмоции. Некоторые подписчики знаменитости отметили, что она не должна была поучать девочек, ведь каждый имеет право самостоятельно решать, на каком языке общаться или какой контент потреблять.

"Не должны были вы подходить к детям и разговаривать с ними. Потому что правильно задали вопрос, кто вы такая вообще? Это право человека! Хоть китайский язык был бы".

"А как же свободная страна, свободный народ? Получается, что люди не могут разговаривать на языке, на котором они хотят, и на каком удобно? С войной я переехала в другую страну, но мои родители живут в Украине. Нам удобно общаться на русском, потому что я, как и многие другие, считаю, что не в языке дело, к сожалению".

"Вообще поучать других это просто кринж. А чужих детей – это прямо реально за гранью".

"Нет, не имеете. Так же, как кто-то не имеет право указывать вам на личную жизнь, задавать вопросы типа "когда дети" или "почему чайлдфри". Занимайтесь просвещением на вашем канале, а воспитание детей оставьте родителям. А то прямо пионерское движение".

Однако нашлись и те юзеры, которые абсолютно поддержали блогера и отметили, что украинцам пора прекратить отстаивать язык страны-агрессора:

"Надо иметь много смелости, как мне кажется, чтобы подойти к подросткам!"

"И до сих пор в комментариях отстаивают русский, я шокирована. Если уж война не доказала людям, что надо забывать все русское, в том числе и "язык", то уже ничего не докажет".

"Раминf, моя вам поддержка! Я считаю, что вы правильно сделали, что подошли! Детей надо направлять на правильную дорогу и заниматься просвещением! Я также при случае подхожу, и говорю что сейчас русский не в моде!"

"Вы молодец. Круто, что есть родители, которым не безразлично. Им отдельная благодарность!"

Ранее OBOZ.UA рассказал, что сеть возмутила попытка Рамины "помирить" Алхим и Мандзюк.

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