Трансгендерная актриса, номинированная на 'Оскар', попала в скандал из-за старых постов в соцсетях

Испанская актриса-трансгендер Карла София Гаскон, номинированная на "Оскар", угодила в скандал из-за старых постов в социальных сетях. Ее подвергли критике из-за противоречивых высказываний по поводу мусульман, гибели афроамериканца Джорджа Флойда и вакцин от COVID.

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На посты звезды фильма "Эмилия Перес" обратила внимание журналистка Сара Хаги. Они были опубликованы в основном в период с 2020 по 2021 год, передает Variety.

"Извините, но это только мое впечатление, или в Испании больше мусульман? Каждый раз, когда я иду забирать свою дочь из школы, там все больше женщин с покрытыми волосами и в юбках до пят, – писала она. – В следующем году вместо английского нам придется преподавать арабский".

В другом посте актриса опубликовала фото мусульманской семьи в ресторане и порассуждала на тему ислама.

"Ислам прекрасен, без всякого мачизма (сознание мужского превосходства. – Ред). Женщин уважают, и когда их так уважают, им оставляют на лице маленькую квадратную дырочку, чтобы были видны глаза и рот, но только если она ведет себя хорошо, – отметила она. – Хотя они так одеваются для собственного удовольствия".

Гаскон также писала, что "ислам не соответствует международным правам". Однако нападкам с ее стороны подверглись и другие религии: "Меня тошнит от всего этого де*ьма, от ислама, от христианства, от католицизма и от всех гребаных верований идиотов, которые нарушают права человека".

Отдельно она высказывалась и об афроамериканце Джордже Флойде после его гибели во время задержания полицейскими, из-за чего в США вспыхнули массовые протесты.

"Я действительно думаю, что очень мало кому было дело до Джорджа Флойда, наркомана и мошенника, но его смерть послужила еще одним доказательством того, что есть люди, которые до сих пор считают чернокожих бесправными обезьянами, а полицейских – убийцами", – писала она. – И они все неправы".

Актриса дальше рассуждала, что, возможно, речь идет уже не о расизме, а о социальных классах, которые чувствуют угрозу, исходящую друг от друга. Кроме того, нападкам с ее стороны подверглась церемонии вручения премии "Оскар" в 2021 году. Тогда награду в категории "лучший фильм" получила лента "Земля кочевников".

"Все больше и больше премия "Оскар" становится похожей на церемонию для независимого и протестного кино. Я не знала, смотрю ли афро-корейский фестиваль или демонстрацию Black Lives Matter, – говорила Гаскон. – Кроме того, это уродливый гала-концерт".

Высказывалась Гаскон также и о пандемии. Особое внимание она уделила китайской вакцине от коронавируса.

"Китайская вакцина, помимо обязательного чипа, поставляется с двумя спринг-роллами, кошкой, которая машет лапой, 2 пластиковыми цветами, фонариком, 3 телефонными линиями и одним евро на вашу первую контролируемую покупку, – отмечала актриса. – Столько ученых в мире делают бомбы, столько ученых конструируют объекты для космоса, столько фабрик по производству лекарств, и нет никого, кто мог бы встать в один ряд с этим китайским де*ьмом. В конечном итоге, это было грандиозное шоу для новой разновидности гриппа, птичьего или коронавируса".

После того, как всплыли противоречивые высказывания на странице Гаскон, некоторые ее твиты были удалены. Представители актрисы отказались предоставлять комментарии журналистам. В Netflix и американской киноакадемии тоже не ответили на запрос.

Ранее OBOZ.UA писал, что Карла София Гаскон стала первым трансгендером в истории "Оскара", которая получила номинацию в категории "Лучшая женская роль".

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