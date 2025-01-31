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Трансгендерная актриса, номинированная на "Оскар", попала в скандал из-за старых постов в соцсетях

Мария Рагуткина
Шоу Oboz
3 минуты
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Трансгендерная актриса, номинированная на 'Оскар', попала в скандал из-за старых постов в соцсетях

Испанская актриса-трансгендер Карла София Гаскон, номинированная на "Оскар", угодила в скандал из-за старых постов в социальных сетях. Ее подвергли критике из-за противоречивых высказываний по поводу мусульман, гибели афроамериканца Джорджа Флойда и вакцин от COVID.

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На посты звезды фильма "Эмилия Перес" обратила внимание журналистка Сара Хаги. Они были опубликованы в основном в период с 2020 по 2021 год, передает Variety.

Трансгендерная актриса, номинированная на "Оскар", попала в скандал из-за старых постов в соцсетях

"Извините, но это только мое впечатление, или в Испании больше мусульман? Каждый раз, когда я иду забирать свою дочь из школы, там все больше женщин с покрытыми волосами и в юбках до пят, – писала она. – В следующем году вместо английского нам придется преподавать арабский".

В другом посте актриса опубликовала фото мусульманской семьи в ресторане и порассуждала на тему ислама.

"Ислам прекрасен, без всякого мачизма (сознание мужского превосходства. – Ред). Женщин уважают, и когда их так уважают, им оставляют на лице маленькую квадратную дырочку, чтобы были видны глаза и рот, но только если она ведет себя хорошо, – отметила она. – Хотя они так одеваются для собственного удовольствия".

Трансгендерная актриса, номинированная на "Оскар", попала в скандал из-за старых постов в соцсетях

Гаскон также писала, что "ислам не соответствует международным правам". Однако нападкам с ее стороны подверглись и другие религии: "Меня тошнит от всего этого де*ьма, от ислама, от христианства, от католицизма и от всех гребаных верований идиотов, которые нарушают права человека".

Отдельно она высказывалась и об афроамериканце Джордже Флойде после его гибели во время задержания полицейскими, из-за чего в США вспыхнули массовые протесты.

"Я действительно думаю, что очень мало кому было дело до Джорджа Флойда, наркомана и мошенника, но его смерть послужила еще одним доказательством того, что есть люди, которые до сих пор считают чернокожих бесправными обезьянами, а полицейских – убийцами", – писала она. – И они все неправы".

Трансгендерная актриса, номинированная на "Оскар", попала в скандал из-за старых постов в соцсетях

Актриса дальше рассуждала, что, возможно, речь идет уже не о расизме, а о социальных классах, которые чувствуют угрозу, исходящую друг от друга. Кроме того, нападкам с ее стороны подверглась церемонии вручения премии "Оскар" в 2021 году. Тогда награду в категории "лучший фильм" получила лента "Земля кочевников".

"Все больше и больше премия "Оскар" становится похожей на церемонию для независимого и протестного кино. Я не знала, смотрю ли афро-корейский фестиваль или демонстрацию Black Lives Matter, – говорила Гаскон. – Кроме того, это уродливый гала-концерт".

Высказывалась Гаскон также и о пандемии. Особое внимание она уделила китайской вакцине от коронавируса.

"Китайская вакцина, помимо обязательного чипа, поставляется с двумя спринг-роллами, кошкой, которая машет лапой, 2 пластиковыми цветами, фонариком, 3 телефонными линиями и одним евро на вашу первую контролируемую покупку, – отмечала актриса. – Столько ученых в мире делают бомбы, столько ученых конструируют объекты для космоса, столько фабрик по производству лекарств, и нет никого, кто мог бы встать в один ряд с этим китайским де*ьмом. В конечном итоге, это было грандиозное шоу для новой разновидности гриппа, птичьего или коронавируса".

Трансгендерная актриса, номинированная на "Оскар", попала в скандал из-за старых постов в соцсетях

После того, как всплыли противоречивые высказывания на странице Гаскон, некоторые ее твиты были удалены. Представители актрисы отказались предоставлять комментарии журналистам. В Netflix и американской киноакадемии тоже не ответили на запрос.

Ранее OBOZ.UA писал, что Карла София Гаскон стала первым трансгендером в истории "Оскара", которая получила номинацию в категории "Лучшая женская роль".

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