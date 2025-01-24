Стала женщиной в 45 лет: как выглядит первая трансгендерная актриса, которая может забрать 'Оскар' за главную женскую роль

Испанская актриса Карла София Гаскон станет первым трансгендером в истории "Оскара", которая получила номинацию в категории "Лучшая женская роль". Она сыграла главную героиню в криминальном мюзикле "Эмилия Перес". За съемки в ленте режиссера Жака Одиара звезда уже получила приз в Каннах и была номинирована на премию "Золотой глобус".

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В 2018 году актриса объявила о начале гендерного перехода. OBOZ.UA расскажет, что известно об испанской актрисе и покажет, как она выглядела до трансформации.

Актрисе сейчас 52 года. Она родилась в Мадриде и окончила киноакадемию. Свой гендерный переход она пережила в 45 лет.

В Испании Карлу знают по ролям в фильмах "Супер", "Прошлое – это завтра", но большую популярность она получила в Мексике, где живет последние годы. В этой стране она участвовала в таких хитах, как "Nosotros los noles", "Rebelde", "Corazón Savage". Кроме того, знаменитость выпустила книгу.

"Я написала книгу, посадила дерево, у меня есть дочь, я рисовала картины и преуспела в своей работе", –говорила актриса.

Она всегда открыто говорила о своем гендерном переходе и о том, как переживала весь этот процесс.

"В четыре года я уже чувствовала себя женщиной. Я пережила много ситуаций в своей жизни, в которых мне хотелось быть собой", – отмечала она в одном из интервью.

По словам Карлы, тяжелее всего было пойти к врачу. К счастью, ее всецело поддерживали родители и жена Мариса Гутьеррес. В своей благодарственной речи на Каннском кинофестивале актриса посвятила награду всем трансгендерам, которые ежедневно страдают.

В мюзикле "Эмилия Перес" Карла София Гаскон сыграла главную роль, которая принесла ей приз Каннского кинофестиваля, что сделало Гаскон первой открытой трансгендерной актрисой, получившей награду.

Ранее OBOZ.UA писал, что впервые в истории моделью года стала трансгендерная женщина.

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