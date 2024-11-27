Кто выиграет 'Оскар 2025'? Появились первые прогнозы победителей, среди которых оказался россиянин

Приближение нового года знаменует начало сезона кинопремии "Оскар", которая состоится 2 марта 2025-го. И хотя полный список номинантов поклонники церемонии увидят лишь в середине января, кинокритики уже делятся прогнозами, кто по их мнению достоин заветной золотой стауэтки.

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Издание Variety опубликовало список вероятных категорий, а также их победителей – среди них такие громкие премьеры, как "Дюна: Часть вторая", "Злая", "Гладиатор II", а также фильм "Анора", рассказывающий о жизни стриптизерши и россиян-мажоров в странах Запада. В частности, эксперты предполагают, что российский актер Юрий Борисов станет номинантом категории "Лучший актер второго плана".

Как известно, Борисов раньше не брезговал сниматься в пропагандистских фильмах на родине. Одной из ролей, принесших ему славу и признание, стал главный герой в биографической ленте "Калашников". Тогда россиянин не стал врать: мол, не обращает внимания на то, будет ли фильм, в котором он сыграет, пропагандистским. Вместо этого ему важнее, чтобы его персонаж был "интересным".

Однако награду в номинации прочат известному голливудскому актеру, а не россиянину. Чтобы узнать прогнозы кинокритиков на "Оскар 2025" – листайте дальше.

Лучший фильм

"Анора"

"Бруталист"

"Полная неизвестность"

"Конклав"

"Дюна: Часть вторая"

"Эмилия Перес"

"Гладиатор II"

"Соседняя комната"

"Пой, пой"

"Злая"

Лучший режиссер

Жак Одиар "Эмилия Перес"

Шон Бейкер "Анора"

Брейди Корбе "Бруталист"

Джон М. Чу "Злая"

Ридли Скотт "Гладиатор II"

Лучший актер

Эдриан Броуди "Бруталист"

Тимоти Шаламе "Полная неизвестность"

Дэниел Крейг "Квир"

Колман Доминго "Пой, пой"

Ральф Файнс "Конклав"

Лучшая актриса

Синтия Эриво "Злая"

Карла София Гаскон "Эмилия Перес"

Марианна Жан-Батист "Жестокая правда"

Анджелина Джоли "Мария"

Майки Мэдисон "Анора"

Лучший актер второго плана

Юра Борисов "Анора"

Киран Калкин "Настоящая боль"

Кларенс Маклин "Пой, пой"

Гай Пирс "Бруталист"

Дензел Вашингтон "Гладиатор II"

Лучшая актриса второго плана

Моника Барбаро "Полная неизвестность"

Даниэль Дедвайлер "Урок игры на фортепиано"

Ариана Гранде "Злая"

Изабелла Росселлини "Конклав"

Зои Сальданья "Эмилия Перес"

Больше категорий – смотрите на сайте Variety.

Ранее OBOZ.UA писал о пяти украинских фильмах вошедших в списки кинопремии "Оскар 2025". Что о них известно – читайте здесь.

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