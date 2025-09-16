Трампа, который высмеивал Зеленского из-за костюма, настигла карма: почему теперь смеются над ним самим

Слухи о здоровье Дональда Трампа снова разгорелись после его последнего появления на публике. Президент США, который недавно смеялся над Владимиром Зеленским из-за его нежелания носить классический костюм во время войны, сам оказался в центре насмешек из-за собственного пиджака.

В сети активно распространяют фотографии, на которых под костюмом американского лидера видна странная выпуклость. Это вызвало волну предположений – от плохо подобранной одежды до попытки скрыть серьезные проблемы со здоровьем.

"Странная складка" и волна шуток

Появление Трампа в Белом доме с подозрительной складкой на рукаве костюма стало поводом для многочисленных комментариев в соцсетях. Один из пользователей X заметил: "Странно. Ткань обычно так не спадает на рукав", добавив фото, где под пиджаком четко видна загадочная "шишка".

Другие пользователи смеялись над тем, что президент одевается так, будто ему не хватает денег на костюм, сшитый по его меркам. "Почему такой богатый человек не имеет хорошо сшитых костюмов?" – иронично спрашивал другой комментатор.

Версии в сети варьируются: от дефекта подкладки до идеи, что кому-то пришлось буквально поддерживать президента в момент съемки. Автор первоначального поста даже привел примеры подобных костюмов, чтобы доказать, что стандартная подкладка не может создавать столь странный эффект.

Медицинские подозрения: болезнь или просто неудачный пиджак?

Как пишет The Daily Star, на фоне дискуссии о "выпуклости под костюмом" медики напомнили и о диагнозе Трампа – хронической венозной недостаточности. В сети уже распространялись фото его отечных лодыжек и синяков на ногах, которые могут быть симптомами серьезных проблем с сосудами.

Доктор Мимми Квонг из Калифорнийского университета объяснила, что это заболевание может привести даже к ампутациям, если его не лечить. Поэтому для части комментаторов загадочная выпуклость стала поводом заподозрить, что Трамп пытается скрыть состояние здоровья, а не просто ошибся с размером костюма.

"Когда вены не работают должным образом, кровь застревает. Это может вызвать боль, отек, пульсацию, ломоту, а в самых экстремальных случаях – раны или потерю конечностей", – предостерегла доктор.

Карма за насмешки над Зеленским

Ирония заключается в том, что именно Трамп и его окружение сделали из одежды Владимира Зеленского одну из главных претензий во время встреч в Белом доме. Президент Украины еще в начале полномасштабной войны отказался от классического костюма, пообещав надеть его только после победы.

В Вашингтоне это вызвало раздражение. Трамп встречал Зеленского со словами: "Он сегодня весь принарядился", а его советники прямо заявляли, что украинский лидер должен отказаться от военного стиля. Некоторые даже называли такой наряд "неуважением к американскому народу".

Однако сам Зеленский неоднократно объяснял: милитари-одежда – это символ единства с украинскими воинами и напоминание миру, что война продолжается.

Еще более вопиющим выглядел контраст с Илоном Маском, которого Трамп воспринимает как союзника. Предприниматель регулярно появляется в Белом доме в совершенно неформальном виде, однако никаких претензий к нему в окружении Трампа не возникает.

Ранее OBOZ.UA писал, что ветеран США заказал костюм лично для Владимира Зеленского. Таким образом американские военные пытаются выразить поддержку Украине, демонстрируя, что, несмотря на политические споры, солидарность между народами остается неизменной.

