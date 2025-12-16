Трамп поглумился над голливудским режиссером и его женой, в убийстве которых подозревают их сына: его назвали 'бессердечным'

47-й президент США Дональд Трамп публично высмеял голливудского актера и режиссера Роба Райнера и его жену Мишель, которых нашли мертвыми в собственном доме. Полиция устанавливает детали трагедии, которую расследует как возможное убийство, а главным подозреваемым считает их сына. Однако политик решил высказать собственные предположения относительно причин гибели супругов. Он считает, что это могло произойти из-за антитрамповских взглядов режиссера.

Такое заявление американский лидер сделал в соцсети Truth Social, а позже Белый дом перепубликовал его на официальной странице в X. Как сообщает Reuters, такое сообщение государственного деятеля раскритиковали как его оппоненты, так и сторонники.

В посте Дональд Трамп назвал Роба Райнера "измученным и обессиленным" и выдал, что режиссер с женой "умерли из-за гнева", который спровоцировали антипатией к нему.

"Он был известен тем, что сводил людей с ума своей безумной одержимостью президентом Дональдом Трампом. Его очевидная паранойя достигла новых высот, когда администрация Трампа превзошла все цели и ожидания, и наступил Золотой век Америки", – написал политик.

Кроме того, президент США добавил, что Райнер страдал "синдромом Трампа". Этот термин он часто использует, характеризуя своих критиков. Никаких конкретных доказательств того, что политические взгляды режиссера стали причиной его смерти американский лидер не предоставил.

Такой комментарий Дональда Трампа возмутил других политических деятелей США. Республиканцы Томас Месси и Марджори Тейлор Грин назвали публикацию президента "неуместной" и "неуважительной" по отношению к жертвам.

Даже спикер Палаты представителей Майк Джонсон, который является союзником Трампа, раскритиковал его позицию, отметив, что в таких ситуациях люди должны "обращаться к лучшим ангелам". Представители демократической партии назвали президента США "бессердечным".

Стоит отметить, что Роб Райнер в течение многих лет откровенно критиковал Дональда Трампа. Режиссер называл его "психически непригодным" и "самым некомпетентным человеком, который когда-либо занимал должность президента США".

Смерть Роба Райнера и его жены

14 декабря Роба и Мишель Райнеров нашли мертвыми в собственном доме в престижном районе Брентвуд в Лос-Анджелесе. По данным правоохранителей, они получили серьезные ранения ножом, поэтому их смерть расследуют как убийство.

Сейчас 32-летний сын супругов Ник находится под стражей. Ему предъявлено обвинение в убийстве родителей. Правоохранители работают над установлением мотива преступления.

