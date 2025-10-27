'Теперь люди верить не будут'. Полякова, давшая неудачный прогноз о конце войны, отреагировала на насмешки в сети

Украинская певица Оля Полякова, которая предсказала мир в Украине уже 26 октября 2025 года, отреагировала на хейт в сети. Украинцы упрекнули артистку в неудачном прогнозе, а она в ответ попросила не задавать ей и другим звездам вопросы о конце войны.

Соответствующее видеообращение появилось на странице певицы в TikTok на фоне волны насмешек в сети. Однако оправдание знаменитости не впечатлило ее подписчиков, а некоторые из них разгневались на Полякову еще больше.

24 октября прошлого года в эфире вечернего YouTube-шоу "2023" с Евгением Яновичем от певицы прозвучал неожиданный прогноз.

"В 2025 году я хочу собрать "Олимпийский". 100% будет мир! 26 октября 2025 года будет мир. Если не закончится война, то можете меня поймать. Я уже раз сказала, что весной 2023 года война закончится. Сейчас я не надеюсь, а точно говорю", – пообещала звезда.

Ее слова тогда разошлись по соцсетям и медиа, а в день обещанного мира на артистку полился хейт. Комментариев было так много, что Полякова вынуждена была выйти с публичным объяснением.

"Я сама верила в 2-3 недели. Потом я верила в кофе в Ялте и даже собиралась на концерт "АНТИТЕЛ" в Симферополе. Но потом я решила верить себе. И да, я тоже ошибаюсь. Но я верю в победу, в "Абрамсы" на Красной площади, в Гаагу и в возрождение Украины", – отметила артистка.

В этот раз Полякова решила не давать прогноз. Она честно призналась, что не знает, когда наступит мир, но хотела бы как можно скорее увидеть поражение России.

"Не спрашивайте меня, когда закончится война. И вообще не спрашивайте об этом артистов, потому что наша миссия – она в другом", – резюмировала певица.

Однако в комментариях собралось немало хейта, а саму звезду обвинили в попытке похайпитися на теме войны.

"Никто и не спрашивал. Сама ляпнула, хайпанула, теперь задкуешь", "Лучше молчать и заниматься своим делом", "Да мы не спрашивали. Вы сами аж два раза надурили людей своим пророчеством", "Теперь тебе люди вообще верить не будут", – отреагировали украинцы.

